صحة غزة: 61722 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 61,722 شهيدًا، في ظل استمرار القصف والمعارك في مناطق مختلفة من القطاع.

استمرار القصف وتفاقم الأوضاع الإنسانية

وقالت الوزارة، في بيان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأوضاع الميدانية والإنسانية تزداد سوءًا مع استمرار العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال.

تحذيرات من انهيار القطاع الصحي

وحذرت الوزارة من انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية، نتيجة الحصار ونقص الوقود والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تدمير عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية جراء القصف.