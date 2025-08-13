قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة الفنانة ليلى علوي فى حادث سيارة
112 ألف سلة غذائية في قافلة زاد العزة الـ 14 إلى غزة
هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
إخلاء سبيل البلوجر ياسمين «منتحل صفة أنثى» بكفالة مالية 5000 جنيه
توك شو

صحة غزة: 61722 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023

منار عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 61,722 شهيدًا، في ظل استمرار القصف والمعارك في مناطق مختلفة من القطاع.

استمرار القصف وتفاقم الأوضاع الإنسانية

وقالت الوزارة، في بيان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأوضاع الميدانية والإنسانية تزداد سوءًا مع استمرار العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال.

تحذيرات من انهيار القطاع الصحي

وحذرت الوزارة من انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية، نتيجة الحصار ونقص الوقود والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تدمير عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية جراء القصف.

قطاع غزة حصيلة الشهداء العدوان الإسرائيلي

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

لاريجاني للبنانيين: أنتم أسياد القرار ولا تدخل لإيران في شؤونكم

عون: من غير المسموح لأي جهة بدون استثناء حمل السلاح والاستقواء بالخارج

الأردن يطلق جواز السفر الإلكتروني التجريبي

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

