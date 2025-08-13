صحة غزة: 235 ضحية للتجويع وسوء التغذية بينهم 106 أطفال

أعلنت وزارة الصحة في غزة، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، عن ارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية في القطاع إلى 235 حالة وفاة، من بينهم 106 أطفال، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الإمدادات الغذائية والطبية الكافية.

تحذيرات طبية من انهيار صحي شامل في القطاع

وحذّرت الوزارة من أن الأوضاع الصحية والإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات كارثية، مؤكدة أن المنظومة الصحية باتت عاجزة تمامًا عن تلبية احتياجات السكان، لا سيما في المناطق الشمالية التي تعاني من انعدام شبه كامل للغذاء والدواء.

انعدام الأمن الغذائي يهدد مئات الآلاف

وأشارت تقارير طبية إلى أن آلاف الأسر تعاني من نقص حاد في الغذاء ومياه الشرب، وأن الأطفال والمرضى وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب سوء التغذية الحاد، وسط صمت دولي متزايد تجاه معاناة المدنيين.