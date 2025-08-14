أبو مازن: نؤكد ضرورة تولي فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، ضرورة تولي دولة فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال أبومازن:" لا نريد دولة مسلحة ويجب انسحاب إسرائيل بشكل كامل من قطاع غزة".

وتابع: " نؤكد ضرورة تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن ازدياد مخاطر الجفاف في قطاع غزة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الحاد الذي يضرب المنطقة، بالتزامن مع أزمة حادة في توفر المياه.

وأوضحت الوكالة، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السكان في غزة يفتقرون إلى أي وسيلة للتخفيف من وطأة الحر الشديد، في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والنقص الحاد في الوقود.