قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصائح ذهبية لحماية المحاصيل الزراعية من موجات الحر.. فيديو
يضرب المناطق الجنوبية للوطن العربي.. مصر تحت تأثير الفاصل المداري
أبومازن يطالب الفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحها للدولة
أنخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة
تصل لـ 49 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
تشييع جثامين ضحايا حريق مصنع البلاستيك في القناطر الخيرية
70 % للنجاح في التربية الدينية.. تفاصيل المواد الأساسية بقانون التعليم الجديد
احذروا الخروج.. طقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات
إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في أسيوط
الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدا ضمن خطة إعمار بيوت الله
إعلام إسرائيلي: الجيش شكل وحدة خاصة مهمتها اغتيال الصحفيين في غزة
"القابضة للكهرباء" تعلن عن وظائف جديدة.. التقديم يبدأ اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمطار خفيفة ورعدية.. اخبار الطقس اليوم بعد الموجة الحارة| فيديو

أمطار رعدية
أمطار رعدية
البهى عمرو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اخبار الطقس اليوم الجمعة، وتفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل انكسار موجة الطقس الحارة، التي تؤثر على البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، إن البلاد تعرضت خلال الأيام الماضية لموجة شديدة الحرارة، بلغت ذروتها الأربعاء والخميس، نتيجة امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا تسبب في أجواء مشمسة وحبس الهواء الساخن قرب سطح الأرض، ما رفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 5 إلى 6 درجات.

وأوضحت أن اليوم الجمعة يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، حيث تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية عظمى، بينما سجلت محافظات الصعيد، خاصة أسوان والأقصر، ما بين 48 و49 درجة خلال ذروة الموجة.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة تزيد من الإحساس بحرارة الطقس بمعدل يتراوح بين درجتين وأربع درجات، خاصة في المناطق الساحلية التي تتجاوز فيها الرطوبة 90%.

وأضافت أن الموجة شديدة الحرارة تنتهي اليوم، ومع بداية الأسبوع المقبل غد السبت تعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في فصل الصيف، لتسجل القاهرة الكبرى ما بين 35 و36 درجة مئوية، كما توقعت سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر نتيجة تأثر البلاد بالفاصل المداري القادم من شمال السودان.

ونصحت «غانم» المصطافين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة بين الحادية عشرة صباحًا والرابعة عصرًا، وارتداء القبعات واستخدام الشماسي على الشواطئ، مؤكدة أن الأجواء في المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ستظل صيفية معتدلة ليلًا، بينما تظل شديدة الحرارة في البحر الأحمر رغم الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

وأوضحت أن الانخفاضات في درجات الحرارة بشكل واضح ستكون من الغد، وأن درجة الحرارة اليوم 35 درجة، وأن البلاد ستشهد استمرار في ارتفاع الرطوبة، وأن الأسبوع المقبل لن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

أمطار بين الخفيفة والرعدية

 

وأشار إلى أن هناك فرص أمطار بين الخفيفة و الرعدية، على مناطق بوسط وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد، وأن السحب الرعدية يكون معها رياح وعواصف رملية وترابية، ولذلك على المواطنين توخي الحذر.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس موجة الطقس الحارة اخبار الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

علي حسين مهدي

عاد إلى مصر بعفو رئاسي .. من هو علي حسين مهدي وماذا حدث معه؟

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

أرشيفية

اتحاد المهن الطبية ينفي وقف معاشات الأطباء البالغين السبعين عامًا

ترشيحاتنا

سقوط أمطار خفيفة بأسوان

سقوط أمطار خفيفة ببعض المناطق في كوم أمبو بأسوان

محافظ بورسعيد يشهد انطلاق دورة الألعاب الرياضية العربية الأولى للاتحادات النوعية

رسالة سلام من بورسعيد الباسلة بمشاركة 10 دول عربية

جامعة أسوان

فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان

بالصور

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فستان صيفي.. داليا البحيري تستعرض جمالها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
المانجو

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد