أمطار خفيفة ورعدية.. اخبار الطقس اليوم بعد الموجة الحارة| فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اخبار الطقس اليوم الجمعة، وتفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل انكسار موجة الطقس الحارة، التي تؤثر على البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، إن البلاد تعرضت خلال الأيام الماضية لموجة شديدة الحرارة، بلغت ذروتها الأربعاء والخميس، نتيجة امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا تسبب في أجواء مشمسة وحبس الهواء الساخن قرب سطح الأرض، ما رفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 5 إلى 6 درجات.

وأوضحت أن اليوم الجمعة يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، حيث تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية عظمى، بينما سجلت محافظات الصعيد، خاصة أسوان والأقصر، ما بين 48 و49 درجة خلال ذروة الموجة.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة تزيد من الإحساس بحرارة الطقس بمعدل يتراوح بين درجتين وأربع درجات، خاصة في المناطق الساحلية التي تتجاوز فيها الرطوبة 90%.

وأضافت أن الموجة شديدة الحرارة تنتهي اليوم، ومع بداية الأسبوع المقبل غد السبت تعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في فصل الصيف، لتسجل القاهرة الكبرى ما بين 35 و36 درجة مئوية، كما توقعت سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر نتيجة تأثر البلاد بالفاصل المداري القادم من شمال السودان.

ونصحت «غانم» المصطافين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة بين الحادية عشرة صباحًا والرابعة عصرًا، وارتداء القبعات واستخدام الشماسي على الشواطئ، مؤكدة أن الأجواء في المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ستظل صيفية معتدلة ليلًا، بينما تظل شديدة الحرارة في البحر الأحمر رغم الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

وأوضحت أن الانخفاضات في درجات الحرارة بشكل واضح ستكون من الغد، وأن درجة الحرارة اليوم 35 درجة، وأن البلاد ستشهد استمرار في ارتفاع الرطوبة، وأن الأسبوع المقبل لن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

أمطار بين الخفيفة والرعدية

وأشار إلى أن هناك فرص أمطار بين الخفيفة و الرعدية، على مناطق بوسط وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد، وأن السحب الرعدية يكون معها رياح وعواصف رملية وترابية، ولذلك على المواطنين توخي الحذر.