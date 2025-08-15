أسوان.. رفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية برفع درجة الإستعداد تحسباً لفرص سقوط الأمطار ، ولحين إنتهاء موجه الطقس المتقلب وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أظهرت الصور الجوية ظهور سحب رعدية قادمة من محافظة البحر الأحمر فى إتجاه شمال شرق محافظة أسوان ، قد تمتد إلي شمال ووسط المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة للتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ، وكافة الجهات المعنية ، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أى أحداث طارئة ، خاصة على الطرق السريعة والمرور ، والتخلص من أى آثار تنتج عن هبوب العواصف الترابية والرملية أو سقوط الأمطار أولاً بأول.

والتأكد من سلامة وتطهير كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة ، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ، وكذا مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ، والبالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة فى الشوارع ، مع مراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها كمعسكرات إيواء عند الحاجة إليها.

الأحوال الجوية

وناشد محافظ أسوان المواطنين بآخذ الحيطة والحذر ، خاصة أثناء الرحلات النيلية المراكب الشراعية والموتور ، وأيضا قائدى السيارات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية ، والإلتزام بالسرعات المقررة ، وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية ، مع إتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة هبوب عواصف ترابية أو سقوط أمطار ، مع تجنب الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية فى حالة حدوث موجات هواء شديدة ، وكذا عدم الوقوف فى الأماكن المكشوفة حفاظاً على السلامة والصحة العامة من أى أضرار .

ووجه المحافظ إلى قيام مديرية الرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالتطهير الكامل للمخرات والبرابخ ، والتى تضم 36 مخر صناعى و 22 سد إعاقة ، و 14 حاجز ترابى ، و 22 بحيرة صناعية ، على أن يتم بالتوازى التنسيق بين كافة الجهات بحيث يتم تحديد أنساق لأسلوب الدفع والتعامل وفقاً لخطة مركز السيطرة فى حالة حدوث أمطار أو سيول لتحقيق التنظيم الجيد فيما بينها .