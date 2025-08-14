رسالة شكر من أهالى العبابدة والبشارية بدراو ونصر النوبة للرئيس السيسي

بعث ممثلى أهالى العبابدة والبشارية بقرى ونجوع مركزى دراو ونصر النوبة برسالة شكر وتقدير وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته وإهتمامه الملموس لتحسين مستوى المعيشة فى ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " داخل المحافظة بمرحلتيها الأولى والثانية بما يساهم فى الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة بمختلف قطاعات العمل العام.

وقدم المذكورون شكرهم الجزيل أيضاً للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لحرصه على عقد لقاء موسع معهم ، وتدخله لحل مشاكل متراكمة منذ سنوات ، وترحيبه وسعة صدره للإستماع لكافة الشكاوى والمشاكل الجماهيرية التى قاموا بعرضها فى حضور جهازه المعاون من القيادات التنفيذية لسرعة وضع الحلول الفورية والعاجلة لها وخدمة أكثر من 65 ألف نسمة ، فضلاً عن إهتمامه الملحوظ بالوقوف من أرض الواقع من خلال الزيارات الميدانية على هموم ومطالب المواطنين.

حياة كريمة

وأثناء اللقاء الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمسئولين بالجهات المختصة ، وممثلى العبابدة والبشارية بقرى وادى خريت ونجع جبران بنصر النوبة ، ونجع ونس والأشراف ونجع الشريف إبراهيم بدراو.

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا كجهاز تنفيذى نسعى جاهدين منذ تولى المسئولية لتحقيق رضا المواطن الأسوانى وتلبية مطالبه وإحتياجاته وفقاً لأقصى الإمكانيات المتاحة ، ومكتبى مفتوح للجميع ، ونحرص للوقوف على أى شكاوى أو مشاكل لسرعة التدخل ووضع الحلول الجذرية لها ، وهو ما نستهدفه خلال الجولات والزيارات الميدانية بالمدن والمراكز ، وأيضاً خلال اللقاء الأسبوعى مع المواطنين .

وأشار المحافظ إلى أن كافة المطالب التى تم عرضها سيتم على الفور إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين ، وهو ما نقوم بتحقيقه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.

وفى نفس الوقت لا يوجد أى مجال للتهاون ولن نسمح بالتقصير والتكاسل والتلاعب من أى مسئول حيث أنه توجد تكليفات مباشرة للمسئولين بالمحليات بضرورة التواجد الميدانى وتذليل العقبات والمشكلات فى مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والبنية التحتية والمرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وغيرها من أجل تحقيق المصلحة العامة ووضعها كأولوية أولى بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى .