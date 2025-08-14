إزالة 35 حالة تعد بأحياء أسوان وقطع المرافق عن28حالة لم تلتزم بسداد أقساط التقنين

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر حتى 22 أغسطس الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد المحافظ على مواصلة التنسيق بين مسئولى المحليات والأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله عبد الهادى مدير الأمن ، على أن يتم إدراج الحالات التى لم تقم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين.

وفى هذا الإطار إستكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان تنظيم الحملات المكبرة بنطاق أحياء المدينة حيث تم إزالة 35 حالة تعدى بمساحة 7296 م2 ، من بينها حالات إسترداد أراضى أملاك الدولة ، وحالات فورية في المهد ، وبالتوازى تم قطع المرافق عن 28 حالة لم تلتزم بسداد الأقساط المستحقة للتقنين وذلك وسط مشاركة للأجهزة الشرطية ، ونواب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية وشركات الكهرباء ومياه الشرب ، مدعومين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

إزالة التعديات

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان بتنظيم حملة مسائية قادها إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، وقسم شرطة المرافق لتحقيق المواجهة الحازمة لعربات الحنطور المخالفة ، والقضاء على العشوائية ، وتقنين أوضاعها.

ويأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، ومواجهة كافة المظاهر السلبية لإعادة المظهر الحضارى لعروس المشاتى أمام المواطنين والزائرين والأفواج السياحية الوافدة.

وأشار المحافظ على ضرورة إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى أحصنة أو دواب يتم ضبطها ، ومنع التراكى لعربات الحنطور على كورنيش النيل ، وإلزامهم بالمواعيد والتوقيتات التى تحددها الشركات السياحية المنظمة لتنظيم حركة سيرهم ، وقد تم تشكيل لجنة تضم الوحدة المحلية وشرطة المرافق والمرور والنقل البطئ للسيطرة على أى مخالفات للحنطور والتعامل الفورى مع أصحابها من خلال إستمرارية الحملات الانضباطية.