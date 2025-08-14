قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو مازن: نؤكد ضرورة تولي فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة
موعد المولد النبوي 2025.. اعرف الإجازة يوم إيه
اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة
الداخلية تعلن تفاصيل القبض على البلوجر أم عدي
موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية
عبد العاطي يبحث مع وزير الاستثمار سبل جذب استثمارات نوعية ودعم رؤية مصر 2030
حاجه لله يا ولاد الحلال.. ليلة سقوط ولاد الكتعة في يد الداخلية
أحدث أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان بالجيزة قبل الافتتاح | شاهد
فيضان جامو وكشمير يحصد 33 روحًا ويترك أكثر من 200 مفقود في كارثة مروعة
إعلام إسرائيلي: زيارة ترامب لتل أبيب مرهونة بمسار مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري
نائب: مشروع إسرائيل الكبرى سيظل حلماً وهمياً ومصر لا تزال قاهرة الاستعمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 35 حالة تعد بأحياء أسوان وقطع المرافق عن28حالة لم تلتزم بسداد أقساط التقنين

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر حتى 22 أغسطس الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وشدد المحافظ على مواصلة التنسيق بين مسئولى المحليات والأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله عبد الهادى مدير الأمن ، على أن يتم إدراج الحالات التى لم تقم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين. 

وفى هذا الإطار إستكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان تنظيم الحملات المكبرة بنطاق أحياء المدينة حيث تم إزالة 35 حالة تعدى بمساحة 7296 م2  ، من بينها حالات إسترداد أراضى أملاك الدولة ، وحالات فورية في المهد ، وبالتوازى تم قطع المرافق عن 28 حالة لم تلتزم بسداد الأقساط المستحقة للتقنين وذلك وسط مشاركة للأجهزة الشرطية ، ونواب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية وشركات الكهرباء ومياه الشرب ، مدعومين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

إزالة التعديات

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان بتنظيم حملة مسائية قادها إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، وقسم شرطة المرافق لتحقيق المواجهة الحازمة لعربات الحنطور المخالفة ، والقضاء على العشوائية ، وتقنين أوضاعها. 

ويأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، ومواجهة كافة المظاهر السلبية لإعادة المظهر الحضارى لعروس المشاتى أمام المواطنين والزائرين والأفواج السياحية الوافدة. 

وأشار المحافظ على ضرورة إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى أحصنة أو دواب يتم ضبطها ، ومنع التراكى لعربات الحنطور على كورنيش النيل ، وإلزامهم بالمواعيد والتوقيتات التى تحددها الشركات السياحية المنظمة لتنظيم حركة سيرهم ، وقد تم تشكيل لجنة تضم الوحدة المحلية وشرطة المرافق والمرور والنقل البطئ للسيطرة على أى مخالفات للحنطور والتعامل الفورى مع أصحابها من خلال إستمرارية الحملات الانضباطية. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

تقليل الاغتراب 2025

قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل

ترشيحاتنا

بوتين

بوتين يتوقع مناقشة واشنطن معاهدة "ستارت"مع موسكو

ارشيفي

سوريا .. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار إدلب إلى 4 قتلى و5 مصابين

وزير خارجية سوريا

أول تعليق من الحكومة السورية على تقرير الأمم المتحدة

بالصور

اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة

أحدث أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان بالجيزة قبل الافتتاح | شاهد

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد