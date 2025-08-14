قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسمياً.. إجازة المول النبوي للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب ناشئي اليد يواجه إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم
الأهلي يطلب حكام أجانب لمواجهة بيراميدز بالدوري
انقلاب سيارة نقل على الطريق الأوسطي في أكتوبر
تعرف علي غيابات الأهلي أمام فاركو بالدوري
ماتت وهي بتخدم المرضي .. وزير الصحة ينعي ممرضة بمستشفي مطروح العام
الوزراء يوافق على قواعد عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم السكني
حريق مروع بقرية «طنامل» بالدقهلية يودي بحياة أربعيني ويصيب طفلة.. الأنبوبة السبب
وفاة شخص وإصابة 20 آخرين في انقلاب سيارة عمال بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي
من اللحوم إلى الدقيق .. الدقهلية تواجه الغش التجاري بحملات مكثفة و220 محضرًا | صور
بوتين يلتقي كبار القادة العسكريين قبل توجهه للقاء ترامب في ألاسكا
لفتة إنسانية من تشيلسي لعائلة جوتا بعد حصد جائزة كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وقف ترخيص أى فندق عائم بأسوان حال تسريب مواد ملوثة للنيل

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

حذر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوقف ترخيص أى فندق عائم يتم التأكد من خلال اللجان الفنية المختصة من قيامه فى التسبب بتسريب لأى ملوثات من المواد البترولية وغيرها لمياه النيل نتيجة للإهمال المتعمد أو عدم إتخاذ إجراءات الصيانة والسلامة والصحة المهنية حيث سيتم مخاطبة وزير السياحة والأثار شريف فتحى لقيام الفندق المخالف بإجراء الصيانة وتحمل تكلفة توفيق الأوضاع وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة .

ويأتى ذلك فى ضوء الإهتمام بمجرى نهر النيل والحفاظ على مياهه من أى ملوثات وفقاً لقرار دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

وشدد المحافظ على أن يتم بالتوازى مواصلة الإدارة العامة لشئون البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بالمراجعة المستمرة للعائمات والفنادق للتأكد من إلتزامها بالإشتراطات والضوابط المنظمة ، مع الإهتمام بالنظافة العامة وأسلوب جمع المخلفات والتخلص الآمن منها .

جهود متنوعة

وفى نفس السياق أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته للمسئولين بتنفيذ إجراءات إستباقية لمواجهة تداعيات مشكلة شحوط البواخر السياحية المتكررة كل عام ، ولاسيما مع حدوث السدة الشتوية وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الرى والهيئة العامة للنقل النهرى ، والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان .

وكلف المحافظ بأن يتم البدء فى أعمال التكريك وتركيب الشمندورات بداية من أكتوبر القادم ، وخاصة فى المناطق التى تشهد ظاهرة الشحوط بالأعقاب وكوم أمبو وإدفو ، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى المنسوب المطلوب بمجرى نهر النيل لتسيير حركة الفنادق العائمة بأمان كامل .

هذا فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم إعادة تشغيل حركة الملاحة النهرية فى مياه نهر النيل وبحيرة ناصر ، علاوة على إنتظام العمل بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى ، وأيضاً طريق أسوان / القاهرة .

وكلف المحافظ بالإستمرار فى رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة الجهات للتعامل مع أى متغيرات فى الطقس أو أحداث طارئة نتيجة للمتغيرات المناخية وتقلبات الطقس خلال الفترة الحالية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

تقليل الاغتراب 2025

قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل

المتهمتين + دعارة القاهرة الجديدة

قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة

متى ينزل الله إلى السماء

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. بهذه الساعة قبل الفجر

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

تعاون مثمر بين الثقافة والسياحة.. «النيل في عيون الصغار» مبادرة تدمج التاريخ بالفن والمعرفة

خالد الجابري

خالد الجابري: عملت على موسيقى فيلم درويش في وقت قياسي والنتيجة مبهرة

ويجز

‎حفلات مهرجان العلمين والساحل مستمرة .. بالأيام حتى نهاية أغسطس

بالصور

رسمياً.. إجازة المول النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحركات سريعة.. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حرارة ورطوبة ورياح وأمطار .. توقعات حالة الطقس على أنحاء الجمهورية

المتهم

القبض على عامل تعدى على آخر وأسرته بمفك في الغربية

ديلر الجيزة

الداخلية: القبض على ديلر مخدرات في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد