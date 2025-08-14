وقف ترخيص أى فندق عائم بأسوان حال تسريب مواد ملوثة للنيل

حذر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوقف ترخيص أى فندق عائم يتم التأكد من خلال اللجان الفنية المختصة من قيامه فى التسبب بتسريب لأى ملوثات من المواد البترولية وغيرها لمياه النيل نتيجة للإهمال المتعمد أو عدم إتخاذ إجراءات الصيانة والسلامة والصحة المهنية حيث سيتم مخاطبة وزير السياحة والأثار شريف فتحى لقيام الفندق المخالف بإجراء الصيانة وتحمل تكلفة توفيق الأوضاع وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة .

ويأتى ذلك فى ضوء الإهتمام بمجرى نهر النيل والحفاظ على مياهه من أى ملوثات وفقاً لقرار دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

وشدد المحافظ على أن يتم بالتوازى مواصلة الإدارة العامة لشئون البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بالمراجعة المستمرة للعائمات والفنادق للتأكد من إلتزامها بالإشتراطات والضوابط المنظمة ، مع الإهتمام بالنظافة العامة وأسلوب جمع المخلفات والتخلص الآمن منها .

جهود متنوعة

وفى نفس السياق أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته للمسئولين بتنفيذ إجراءات إستباقية لمواجهة تداعيات مشكلة شحوط البواخر السياحية المتكررة كل عام ، ولاسيما مع حدوث السدة الشتوية وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الرى والهيئة العامة للنقل النهرى ، والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان .

وكلف المحافظ بأن يتم البدء فى أعمال التكريك وتركيب الشمندورات بداية من أكتوبر القادم ، وخاصة فى المناطق التى تشهد ظاهرة الشحوط بالأعقاب وكوم أمبو وإدفو ، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى المنسوب المطلوب بمجرى نهر النيل لتسيير حركة الفنادق العائمة بأمان كامل .

هذا فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم إعادة تشغيل حركة الملاحة النهرية فى مياه نهر النيل وبحيرة ناصر ، علاوة على إنتظام العمل بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى ، وأيضاً طريق أسوان / القاهرة .

وكلف المحافظ بالإستمرار فى رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة الجهات للتعامل مع أى متغيرات فى الطقس أو أحداث طارئة نتيجة للمتغيرات المناخية وتقلبات الطقس خلال الفترة الحالية .