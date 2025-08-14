عقب استقرار الأحوال الجوية .. إعادة تشغيل حركة الملاحة النهرية

عقب إستقرار الأحوال الجوية وهدوء العاصفة الترابية ، أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم إعادة تشغيل حركة الملاحة النهرية فى مياه نهر النيل وبحيرة ناصر ، علاوة على إنتظام العمل بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى ، وأيضاً طريق أسوان / القاهرة .

وشدد المحافظ على الإستمرار فى رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة الجهات للتعامل مع أى متغيرات فى الطقس أو أحداث طارئة نتيجة للمتغيرات المناخية وتقلبات الطقس خلال الفترة الحالية .

فيما أوضح المهندس بحرى سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان بأنه نظراً لهدوء العاصفة الترابية وتحسن ونقاء الجو وزيادة مدى الرؤية الأفقية فقد تم إستعادة النشاط الملاحى فى مسار أسوان / الأقصر ، وبحيرة ناصر ، مع التنبيه المشدد بإتخاذ الحذر أثناء الإبحار وعدم التخطى بالمنحنيات ومنعطافات النهر الحادة ، وعدم الرعونة وإتباع كافة تعليمات الإبحار الآمن والمنضبط .

الأحوال الجوية

وأكد على ضرورة عدم التخطى بالمواضع المذكورة وترك المسافات البينية الآمنة بما لا يقل عن 200 متر فى التتابع الطولى ، مع ترك مسافة آمنة على الجانب بين المركب والأخر المار بجانبها بما لا يقل عن 40 متر ، وهو الذى يتطلب معه الإلتزام والحرص على سلامة الأرواح حيث أنه لا وجه للإستعجال حتى لا يحدث عشوائية فى مغادرة المراسى للإبحار لتلافى أى تصادمات والحفاظ على السلامة العامة .

هذا وفى ضوء الإهتمام بمجرى نهر النيل والحفاظ على مياهه من أى ملوثات وفقاً لقرار دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

حذر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوقف ترخيص أى فندق عائم يتم التأكد من خلال اللجان الفنية المختصة من قيامه فى التسبب بتسريب لأى ملوثات من المواد البترولية وغيرها لمياه النيل نتيجة للإهمال المتعمد أو عدم إتخاذ إجراءات الصيانة والسلامة والصحة المهنية حيث سيتم مخاطبة وزير السياحة والأثار شريف فتحى لقيام الفندق المخالف بإجراء الصيانة وتحمل تكلفة توفيق الأوضاع وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة .