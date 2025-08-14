انكسار الموجة الحارة السبت.. والأمطار والسيول تضرب جنوب البلاد

تبدأ الموجة الحارة التي تضرب مصر منذ بداية الأسبوع في التراجع اعتبارًا من السبت المقبل، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعد أن سجلت محافظة أسوان أعلى درجة حرارة في صيف 2025 حتى الآن، وصلت إلى 49 درجة مئوية.

ووفقًا للدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة، فإن تحسن الأحوال الجوية سيصاحبه انخفاض في درجات الحرارة وتراجع في حدة الظواهر الجوية القاسية التي ضربت عدة مناطق خلال اليومين الماضيين.

أمطار رعدية وسيول في جنوب سيناء وأسوان

وقالت شاكر، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، تعرضت لأمطار رعدية تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، تسببت في سيول مفاجئة خاصة في سانت كاترين ورأس غارب.

كما شهدت مدينة أسوان عاصفة ترابية قوية مساء أمس، استمرت حتى صباح اليوم، مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى نحو 600 متر وتوقف حركة الملاحة النهرية.

الرياح المحملة بالرطوبة سبب رئيسي للاضطرابات الجوية

وعزت الهيئة هذه الظواهر إلى نشاط الرياح الجنوبية الشرقية القادمة من البحر الأحمر، والتي تحمل كميات كبيرة من الرطوبة، مما ساهم في تكوين سحب منخفضة ومتوسطة تطورت إلى سحب رعدية في بعض المناطق.

وأشارت شاكر إلى أن فرص الأمطار والسيول ستستمر حتى مساء الجمعة على مناطق من جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب البلاد، قبل أن تبدأ الظروف الجوية في التحسن التدريجي مع انكسار الموجة الحارة.