قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
بالرابط.. طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين 2025 من موبايلك
سرقة التيار الكهربائي.. طرق كشف المخالفات والعقوبات القانونية
أمريكا.. اعتقال 81 شخصا في اليوم الأول من عملية أمنية في شارلوت
خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما
يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر
البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
خالد النبوي: الغرور لا مكان له في قلب أي فنان
أخطر الجرائم الاقتصادية| عقوبات صارمة وحزم قانوني في قضايا غسل الأموال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

واصلت أسعار الدواجن اليوم السبت الاستقرار في الأسواق والبورصة بشكل ملحوظ، كما انخفض سعر كرتونة البيض نحو 50 جنيهًا خلال الآونة الأخيرة.

ويقدم موقع "صدي البلد " أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 17 نوفمبر بالبورصة وللمستهلك بالأسواق ، حيث تشهد أسعار الدواجن والبيض تراجعا يوما بعد يوم ، وذلك نتيجة لانخفاض سعر الأعلاف ، حيث تمثل الأعلاف 70% من تكلفة إنتاجه الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 58 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 7 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 74 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 47 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.
 

كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 80 جنيه بعدما كان سعرها 85 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 93 جنيهًا.

كذلك ارتفعت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.
 

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 170 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 115 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 

انخفاض أسعار البيض 
 

ومن جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن سعر كرتونة البيض تراجع حوالى 50 جنيهًا فبعد أن كان سعرها 160 و 165 جنيهًا وصلت حاليا ل 110 جنيهًا بالمزرعة ، وعلى الرغم من أنه من مصلحة المستهلك إلا أنه يعود بالخسارة على المربيين .

وأشار "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أن البيض لم يشهد وحده الانخفاض ، حيث هبطت أيضًا أسعار الدواجن بالأسواق ومازالت تواصل الهبوط حتى وصل السعر بالمزرعة حوالى60 جنيهًا. 

وكشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أسباب انخفاض أسعار البيض خلال الآونة الأخيرة،  قائلا :" انتاج الدورات الجديدة الذى ظهر  مؤخرا أدى إلي زيادة المعروض أمام المواطنين وبالتالى انخفضت أسعاره" .

كما توقع "الزيني"انخفاض قادم فى أسعار كرتونة البيض ليقل سعرها إلي أقل من 100 جنيهًا،  حيث من المنتظر دخول إنتاج كبير من دورات جديدة إلي الأسواق.

وبسؤاله عن الأعلاف أضاف أن الأعلاف وخاماتها متوفرة أمام المربيين ومع تراجع سعر الدولار نجد هبوط في أسعار الأعلاف .

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.
 

أسعار الدواجن اليوم الفراخ البانيه سعر كيلو البانيه كرتونة البيض أسعار البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

المصرية ميار نبيل

تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أحمد سعد

آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سعد .. خاص

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

ترشيحاتنا

بي واي دي

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

المخرج مارك أيمن

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

بيطري الشرقية

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فيديو

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد