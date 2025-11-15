قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

هبوط كبير.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

شيماء مجدي

تشهد أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 انخفاضا ملحوظا فيتراوح سعر الكرتونة حاليا من 120 ل 135 جنيهًا،  مع التوقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة نتيجة دخول دورات جديدة وبالتالى زيادة المعروض .

أسعار البيض اليوم 

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيهات.

كما انخفض سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 122 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 

توفير الأعلاف بالأسواق 

أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد" أن تراجع اسعار البيض كما توقعنا الي ١١٠ جنيها بالمزرعه، مؤكدا أن هناك اتجاه لتراجعات جديده مع دخول تبشير دورات جديده للانتاج وكلمه السر توافر مخزون استراتيجي من الاعلاف نتيجة استقرار النقد الاجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
 


معاناة منتجي الدواجن 

أشار ثروت الزيني إلى أنه وعلي الجانب الاخر مازالت معاناة منتجي الدواجن مستمرة لتراجع الاسعار تحت مستوى التكلفة ( ٦٠ جم وأقل بالمزرعة) ولابد من التدخل بالشراء والتخزين عن طريق هيئة السلع التموينية لأوقات المواسم والاستهلاك العالي ووقف استيراد الدواجن لوجود اكتفاء وزيادة في الانتاج للحفاظ على استمرار المربين في دورات الانتاج علي مدار العام.

 طالب "رئيس اتحاد منتجى الدواجن" بضرورة دعم مربي الدواجن ومنتجي البيض للحفاظ على تلك الصناعة والتى استطاعنا فيها تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها ، كما يتم تصديرهم إلي الخارج .
 

هل تنخفض كرتونة البيض؟

وتوقع "الزيني"  انخفاض قادم فى أسعار كرتونة البيض ليقل سعرها إلي أقل من 100 جنيهًا،  حيث من المنتظر دخول إنتاج كبير من دورات جديدة إلي الأسواق .

وبسؤاله عن الأعلاف أضاف أن الأعلاف وخاماتها متوفرة أمام المربيين ومع تراجع سعر الدولار نجد هبوط في أسعار الأعلاف .

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن والبيض.

