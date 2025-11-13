قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولة الاحتلال تستعد لاستلام جثة رهينة من غزة بعد العثور عليها في خان يونس
سحر وشعوذة.. القبض على دجالة روض الفرج
3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع
خلافات على إيجار شقة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية
العاصفة الشمسية الأقوى لعام 2025 تصل إلى الأرض.. ماذا سيحدث؟
حساس عادم السيارة.. ما وظيفته ومتى يجب استبداله؟
فضيحة على الشاشة .. دينا الشربيني تواجه مروة صبري قضائياً
عبد الغفار: القيادة السياسية تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها بالتوسع في التأمين الشامل
فاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية
إيجابيات وسلبيات.. ما الدوافع وراء زواج المرأة من رجل أصغر منها سنا؟
هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير
أخبار البلد

أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع

بيض المائدة
بيض المائدة
شيماء مجدي

تشهد أسعار البيض بالأسواق انخفاضا ملحوظا فتتراوح سعر الكرتونة حاليا من 120 ل 135 جنيهًا،  مع التوقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة نتيجة دخول دورات جديدة وبالتالى زيادة المعروض .

وأكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد" أن تراجع اسعار البيض كما توقعنا الي ١١٠ جنيها بالمزرعه، مؤكدا أن هناك اتجاه لتراجعات جديده مع دخول تبشير دورات جديده للانتاج وكلمه السر توافر مخزون استراتيجي من الاعلاف نتيجة استقرار النقد الاجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

وأشار ثروت الزيني إلى أنه وعلي الجانب الاخر مازالت معاناة منتجي الدواجن مستمرة لتراجع الاسعار تحت مستوى التكلفة ( ٦٠ جم وأقل بالمزرعة) ولابد من التدخل بالشراء والتخزين عن طريق هيئة السلع التموينية لأوقات المواسم والاستهلاك العالي ووقف استيراد الدواجن لوجود اكتفاء وزيادة في الانتاج للحفاظ على استمرار المربين في دورات الانتاج علي مدار العام.

لا بد من دعم مربي الدواجن ومنتجي البيض للحفاظ على تلك الصناعة 

وطالب "رئيس اتحاد منتجى الدواجن" بضرورة دعم مربي الدواجن ومنتجي البيض للحفاظ على تلك الصناعة والتى استطاعنا فيها تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها ، كما يتم تصديرهم إلي الخارج .

انخفاض قادم فى أسعار كرتونة البيض

وتوقع "الزيني"  انخفاض قادم فى أسعار كرتونة البيض ليقل سعرها إلي أقل من 100 جنيهًا،  حيث من المنتظر دخول إنتاج كبير من دورات جديدة إلي الأسواق .

وبسؤاله عن الأعلاف أضاف أن الأعلاف وخاماتها متوفرة أمام المربيين ومع تراجع سعر الدولار نجد هبوط في أسعار الأعلاف .

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.

أسعار البيض اليوم

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 122 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

