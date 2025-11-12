شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ في أسعار البيض والسكر ومنتجات الألبان

أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الانخفاض خاصة الحبوب والسكر .

وقال حازم المنوفي في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" هناك انخفاض ملحوظ في أسعار بعض السلع في مصر مثل البيض والسكر وبعض منتجات الالبان والبقوليات وهذا يسير بالتوازي مع المتغيرات العالمية ".

وتابع :" الأسعار لا تنخفض بشكل مفاجئ لكنها تنخفض تدريجيا ويبدأ المواطن الشعور بالانخفاض بشكل تدريجي ".

وأكمل حازم المنوفي :" نطمئن المواطنين أنه لا يوجد ارتفاع في أسعار السلع الغذائية وكافة المؤشرات تسير نحو الانخفاض في الأسعار ".

ولفت :" معظم شركات الزيوت لم تقم بزيادة أسعار الزيوت والمواطن لديه اكثر من اختيار بين مختلف شركات الزيوت".