محافظات

حملات تفتيشية لتثبيت الأسعار والاطمئنان على جودة السلع الغذائية بأسوان

محمد عبد الفتاح

استكمالاً للمتابعة الدورية من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للجهود الجارية من كافة الجهات من أجل التدخل السريع لرفع المعاناة عن المواطنين ، والتفاعل الفورى مع المطالب والشكاوى الجماهيرية لوضع الحلول المطلوبة لها قام رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المختصة بمديريات الخدمات المختلفة بتنفيذ تكليفات محافظ أسوان بشكل ملموس على أرض الواقع ، حيث تم التعامل مع العديد من الشكاوى الجماهيرية فى قطاعات المرافق المختلفة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، وتم بالتوازى التدخل لرفع الإشغالات والنظافة العامة وإزالة المخالفات من المبانى والأكشاك ، مع تكثيف جهود النظافة العامة، فضلاً عن تنظيم الحملات التفتيشية الهادفة لتثبيت الأسعار والإطمئنان على جودة السلع الغذائية والإستهلاكية.

وفى نفس الوقت تم التعامل مع الشكاوى الواردة إلى المحافظة عبر وسائل المتنوعة مثل شكوى أهالى منطقة السيل الريفى بشأن الإنقطاع المتكرر لمياه الشرب حيث تم الدفع بفرقة صيانة شبكات مياه شرق لإصلاح كسر لعدد ( ٢ ) خط مياه شرب ٤ بوصة بلاستيك و ٦ بوصة إسبستوس ، وتم إستبدالهم بخط جديد ، وضخ المياه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع على أكمل وجه .

التفاعل 

كما تم التفاعل مع شكوى أهالى منطقة " سور السكة الحديد" بحى شرق من تعدى أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين على حرم الطريق مما يعيق حركة السير ، فقد تم التنسيق مع رئيس الهيئة القومية بالسكك الحديدية للتصدى لأى عشوائيات تقع على حرم وأسوار المتاخمة لخطوط السكك الحديدية ، وتم تنظيم سلسلة من الحملات مما ساهم فى رفع وإزالة الإشغالات ، مع إغلاق وتشميع عدد من المقاهى المخالفة ، وتم بالتوازى فك وإزالة الأكشاك العشوائية التى تم إنشاؤها بجوار سور السكة الحديد بنطاق حى شرق لما تمثله من تشويه للمظهر العام ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

فيما تم التفاعل مع مطالبة أهالى قرية " العقيبة " بمركز إدفو بإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى داخل القرية حيث تم إصدار قرار التخصيص من المحافظ ،  فقد تم توفير قطعة أرض أملاك الدولة داخل الزمام بناحية الحجز بحرى – خور أبو على ، وهى ملاصقة لقرية العقيبة لإنشاء مدرسة تعليم أساسى عليها ، وتم إخطار هيئة الأبنية التعليمية ، والتى قامت بمعاينة الموقع الجديد على الطبيعة ، وتم عمل جسات للأرض .

وفى نفس الوقت فإن هيئة الأبنية قامت بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمدرسة المشتركة وهى مدرسة السلام بالعقيبة قبل بدء العام الدراسى لتستوعب الكثافة الطلابية.

وفى نفس السياق تم التدخل مع شكوى أولياء أمور مدرسة " الشهيد شوقى عابد الإعدادية " بمنطقة خور عواضة بسبب نقص الخدمات ، فقد تم إخطار هيئة الأبنية التعليمية ، وتم الموافقة بإدراج إدارج المدرسة فى خطة الصيانة الشاملة لهذا العام 2025/2026 ، على أن يتم نقل طالبات المدرسة بعد إستلام الهيئة للمدرسة إلى مدرسة نوبى حسن سعيد الإبتدائية ( فترة مسائية ) ، وذلك لتواجدها بالقرب منها.

فيما يتم تكثيف الأعمال من مشروع الصرف الصحى بقرية الدقاديق بإدفو الدقاديق ضمن مشروعات الصرف الصحى بقرى الكلح شرق المدرجة بقرى المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

