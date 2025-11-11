رئيس الوزراء لصدى البلد: نتابع يوميا مع وزير التموين والمحافظين توفير السلع الأساسية للمواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن وزير التموين وجهاز حماية المستهلك، كان لهما دور وكذلك الشركات فى الالتزام بالتعاون مع الوزارة، وتم العمل على ضخ مزيد من المنافذ بشأن الزيت الحر.

قال مصطفى مدبولي، خلال رده على محرر صدى البلد، بمؤتمر الحكومة الإسبوعي، أنه يتابع يوميا مع وزير التموين والمحافظين توفير السلع الاساسية للمواطنين مؤكدا أنه بالفعل كانت هناك شركتين زيت طعام اعلنوا انسحابهم من المبادرة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الشركات الخاصة هي المستفيد من انخفاض التضخم، مؤكدا أن الدولة حريصة على استقرار الأسعار، مؤكدا أن الحكومة تستهدف في النصف الثاني من 2026 أن يكون التضخم لا يتجاوز 8%.