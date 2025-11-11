رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة عملت على افتتاح عدد من المصانع، مثل مصنع منصور لتشغيل المركبات والذي سيساهم في تصدر ثلث انتاجه في المرحلة القادمة.





وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أنه سيكون هناك مصنع لتصيع 50 الف سيارة كمرحلة أولى، مؤكدا أنه نسعى لأن تزداد عدد السيارات إلى 100 الف سيارة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ان صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر، ونحاول ان نقوم بعمل مصانع عملاقة لانتاج 100 الف سيارة في العام الواحد، إضافة إلى العمل على إنتاج السيارات الكهربائية في مصر.