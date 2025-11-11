قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه بدأت امس المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة لافتا إلى أن جهد الحكومة ينصب في التنسيق بين الهيئات لتوفير الدعم اللوجستي لتسهيل علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف مدبولي أنه تم توقيع صفقة تطوير علم الروم وسملا في محافظة مطروح، مشيرا إلى أن هذه الصفقة ثمار لتنسيق الكامل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر مشيرا الى أن المشروع يشمل 20.5 مليون متر والمشروع كشراكة بين مصر وقطر ، وأن مصر ستحصل على 3.5 مليار دولار خلال أيام، و397 ألف متر مربع من الوحدات السكنية إضافة لـ 15% من أرباح المشروع.

وأضاف أن هذه المشروعات تمكن الدولة لتطوير السياحة وجذب السياحة كما أن منطقة الساحل الشمالي ستكون تعمل طوال ألغام وليس كمصيف فقط مشيرا الي ان هذه الاستثمارات تزيد من الاقتصاد المصري والتنمية.

الدعم اللوجستي لتسهيل علي المواطنين للادلاء بأصواتهم المرحلة الأولى للانتخابات مجلس النواب الدعم اللوجستي صفقة تطوير علم الروم

