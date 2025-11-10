قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 سيارة خدمات وسلع بأسعار مخفضة.. الزراعة تطلق قوافل التنمية من المنيا

شيماء مجدي

 أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أولى "قوافل التنمية الزراعية الشاملة" من مركز العدوة محافظة المنيا، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحت شعار “معاك في الغيط.. معًا نحصد الخير”، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة الزراعة القائمة على العمل الميداني والتواصل المباشر.

وافتتح الفعاليات المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بمشاركة الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، وعدد كبير من قيادات الوزارة، وهيئاتها المختلفة ومعاهد مركز البحوث الزراعية.


وخلال كلمته، نقل المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إلى جموع المزارعين والمربين بالمحافظة، ومؤكدا حرص الدولة المصرية، ووزارة الزراعة على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين.


وقال أن إطلاق "قوافل التنمية الزراعية الشاملة" يمثل تطبيقاً عملياً لاستراتيجية وزارة الزراعة وتوجيهات وزير الزراعة، التي ترتكز على "العمل الميداني والتواصل المباشر" مع المزارع المصري، مشدداً على أن "مكان الوزارة الحقيقي هو في الحقل ومع الفلاح، وليس داخل المكاتب المغلقة".

وأشار الصياد إلى أن الهدف الأسمى من هذه القوافل هو "دعم صغار المزارعين والمربين بشكل متكامل"، وتقديم حزمة من الخدمات الإرشادية والبيطرية والتمويلية في مكان واحد، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعد هو الإنطلاقة الأولى لتلك القوافل والمقرر تعميمها لتشمل كافة محافظات الجمهورية، خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، رحب الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، بانطلاق أولى هذه القوافل من مركز العدوة بالمحافظة، مؤكداً الدعم الكامل والمستمر من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لتسهيل كافة الإجراءات اللوجستية لضمان وصول الخدمات إلى جميع القرى والمراكز، وأكد أن هذه القوافل تمثل نموذجاً حقيقياً لـ "التنمية الشاملة والمستدامة" التي تستهدف الدولة تحقيقها في صعيد مصر، والتي لا تقتصر فقط على الزراعة بل تمتد لدعم المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة الريفية.

وشهد لقاء الافتتاح، جلسة حوارية مفتوحة مع المزارعين والمربين، حيث تم الاستماع إلى المشاكل التي تواجههم، ومطالب المزارعين، لاتخاذ الإجراءات الفورية والسريعة لعلاجها.

و استهدفت القوافل  دعم صغار المزارعين والمربين من خلال تقديم خدمات إرشادية وزراعية وبيطرية متكاملة، ودعم المشروعات الصغيرة والمرأة الريفية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال  توفير السلع  والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

وشملت القافلة حشدًا ضخمًا من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر  أكثر من 30 سيارة خدمية متنقلة، منها عيادة بيطرية متجولة، فضلا عن منافذ متنقلة لبيع الأسماك الطازجة، وسيارات مخصصة لبيع البيض المائدة بسعر 120 جنيهاً، وسيارات لبيع منتجات المزارع المتنوعة، ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة.

وشملت أعمال القافلة أيضا حملة لتحصين الماشية في قرية الشيخ مسعود، فضلا عن قافلة بيطرية لتقديم خدمات الكشف والعلاج والجراحات البسيطة بالمجان، إضافة إلى حملات الإرشاد والتوعية البيطرية، واستعراض خدمات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وحملات للتوعية بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية.

وتضمنت الفعاليات  أيضا ندوات إرشادية مكثفة حول السياسة الصنفية للمحاصيل وخاصة محصول القمح، ورعاية المحاصيل، إضافة رعاية ووقاية وصحة الحيوان، وتنمية الثروة السمكية، كذلك المشروعات الصغيرة، والتنمية الريفية، فضلا عن استعراض الخدمات التمويلية لدعم المزارعين والمربين من خلال البنوك الوطنية.

واشتمل برنامج القافلة أيضا على زيارات حقلية لمحصولي الطماطم ومحصول البنجر السكر، وزراعة البردقوش كذلك زيارة أحد مزارع الإنتاج الحيواني.

وشهدت القافلة مشاركة غير مسبوقة حيث مثلت 25 جهة وهيئة لتوفير كافة أوجه الدعم للمزارعين، حيث شملت تلك الجهات: محافظة المنيا، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، الصندوق المركزي للتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، البنك الزراعي المصري، البنك الأهلي المصري، وقطاع الإنتاج.

كما شملت الجهات المشاركة أيضا: الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، معهد بحوث التناسليات الحيوانية، معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، معهد بحوث الإنتاج الحيواني، معهد بحوث الصحة الحيوانية، معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، معهد بحوث المحاصيل الحقلية، معهد بحوث أمراض النباتات، معهد بحوث وقاية النباتات، معهد بحوث البساتين، معهد بحوث المحاصيل السكرية، المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا.

