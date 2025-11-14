أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

شهدت مراكز محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، حركة نشطة داخل أسواق الدواجن والبيض منذ بداية اليوم، مع تزايد إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم المنزلية بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.

ويأتي هذا الإقبال وسط حالة من الهدوء النسبي في الأسعار، ما أعطى شعورًا بالاطمئنان لدى المستهلكين بعد أسابيع من التذبذب الذي شهدته بعض السلع الغذائية.

أسعار الدواجن والبيض في أسواق الوادي الجديد

شهدت أسعار البيض استقرارًا ملحوظًا، حيث سجلت كرتونة البيض البلدي 170 جنيهًا، والبيض الأبيض 155 جنيهًا، بينما حافظت كرتونة البيض الأحمر على سعر 165 جنيهًا، وسط وفرة كبيرة في المعروض بالمنافذ الحكومية والأسواق المحلية.

أما في قطاع الدواجن، فقد تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 75 و85 جنيهًا، فيما سجل كيلو الفراخ الساسو سعرًا ثابتًا عند 80 جنيهًا للكيلوجرام.

وواصلت الفراخ البلدي حفاظها على متوسط سعر 130 جنيهًا للكيلوجرام، مدعومة بالإقبال المتزايد من المستهلكين الذين يفضلونها لجودتها العالية.

وتتميز محافظة الوادي الجديد بكونها واحدة من المحافظات الريفية ذات الطابع الإنتاجي، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة دعمًا حكوميًا كبيرًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، وأسهم هذا الدعم في رفع الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على توريد السلع من المحافظات الأخرى، وهو ما انعكس بشكل واضح على مستوى الأسعار.

التوسع في مزارع الدواجن علي المستوي المحلي

كما توسعت المحافظة في إنشاء وتشغيل مزارع دواجن حديثة تعتمد على نظم تربية متطورة، مستفيدة من المناخ الصحراوي والبيئة الصحية الخالية من الملوثات، مما ساعد في ضمان جودة المنتجات وتحسين الإنتاجية.

وساندت المبادرات الحكومية هذا التوسع من خلال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وتقديم برامج تحصين وخدمات بيطرية منتظمة لصغار المربين.

ويعتمد السوق المحلي بدرجة كبيرة على الإنتاج الصادر من المزارع المنتشرة داخل المراكز، مع تدعيم المعروض بكميات إضافية من المحافظات المجاورة وقت المواسم، وفي الوقت نفسه، تكثف الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لمراقبة الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

الاستقرار في الأسعار يساعد علي توفير احتياجات السوق

ويؤكد الاستقرار الحالي في أسعار الدواجن والبيض قدرة المحافظة على توفير احتياجات السوق، بفضل توازن العرض والطلب وتنوع منافذ بيع السلع الغذائية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر خلال الفترة الحالية.