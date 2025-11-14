الإسماعيلية.. إزالة مزرعة دواجن مقامة على أرض زراعية بأبوصوير

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، إزالة فورية لمزرعة دواجن تحت الإنشاء مقامة على أراضي زراعية بمساحة ٨٠٠ متر مربع.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والحفاظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية بإزالة فورية لمزرعة مواشي ملحقة بمنزل على مساحة ٦٠ متر مربع وذلك بقرية المحسمة الجديدة ترعة ٥.

تمت الإزالة بحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير ونائب المركز والمدينة ورئيس القرية والقسم الهندسي.

وأكد محافظ الإسماعيلية على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لرصد التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم وإزالتها فورًا.