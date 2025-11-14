قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيطري دمياط تطلق مبادرة لدعم أنشطة صناعة الدواجن

مبادرة
مبادرة
زينب الزغبي

أعلنت مديرية  الطب البيطري بدمياط، عن انطلاق مبادرة لحماية صحة الإنسان وتقديم الدعم للأنشطة والمشاريع التجارية الخاصة بصناعة الدواجن والأمن القومي لتوفير غذاء آمن وإحكام الرقابة و المتابعة الدورية للموقف الوبائي لمزراع الدواجن، ومتابعة تنفيذ اجراءات الأمن الحيوي و سحب عينات ماقبل البيع للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور .


جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علاء فاروق  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس مصطفى الصياد  نائب وزير الزراعة، الدكتور حامد الأقنص  رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور فتحي عبدالعال  مدير مديرية الطب البيطري بدمياط،و توجيهات الدكتور عماد حمدي مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية.

 
قامت المبادرة  بجولة ميدانية والمرور علي مزارع مركز كفر سعد، تم سحب عينات ماقبل البيع وارسالها إلى المعمل المرجعي للرقابة البيطرية علي ألانتاج الداجني بجمصة وبانتظار ورود النتيجة.

وتم التوجيه باتباع رسائل الأمن الحيوى لضمان خلو  المزارع من الأمراض الوبائية والتنسيق مع المديرية في متابعة النتائج وإصدار تصاريح نقل الطيور والابلاغ الفوري عن أي مشاكل خاصة بالمزارع.

