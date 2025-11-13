رغم التقلبات الجوية .. ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة اليوم



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان المينا رغم سقوط الأمطار وتقلب حاله الطقس الا انه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.



وأشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28213 طن تشمل : 10017 طن يوريا و 2092 طن كلينكر و 8204 طن جبس معبأ و 2100 طن ملح و 5800 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62069 طن تشمل : 25105 طن ذرة و 6735 طن قمح و 8425 طن حديد و 17284 طن خردة و 1396 طن خشب زان و 3124 طن ابلاكاش .



بينما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 35 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 57 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1385 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 98062 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 36083 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3853 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5514 حركة .