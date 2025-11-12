قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
تنمية الأسرة المصرية وعي ومسئولية.. ندوة بإعلام دمياط

ندوة
ندوة
زينب الزغبي

نظّم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة تثقيفية بعنوان “تنمية الأسرة المصرية.. وعي ومسؤولية”، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ومديرية الصحة بدمياط، بقاعة مدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض، في إطار تنفيذ إستراتيجية قطاع الإعلام الداخلي 2025–2030،  برعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

أوضحت  ياسمين جوهر، مقرر المجلس القومي للسكان بدمياط، أهمية الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدةً أن القضايا السكانية تمثل محورًا رئيسيًا في خطط الدولة المستقبلية، لما لها من تأثير مباشر على جودة الخدمات وفرص التعليم والصحة والعمل. وشددت على أن مواجهة التحديات السكانية تتطلب وعيًا مجتمعيًا ومسؤولية مشتركة من جميع فئات المجتمع.

وأضافت أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا ببناء جيل واعٍ قادر على الإنتاج والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات متكاملة لدعم الأسرة المصرية، وتمكين المرأة، وتوفير خدمات صحية شاملة، ونشر الثقافة السكانية السليمة، مؤكدةً أن هذا التوجه يمثل ضرورة وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

من جانبه، أوضح السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023–2030)، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية، عبر تحسين الخصائص السكانية وخفض معدلات الإنجاب.

كما أكدت الدكتورة غادة الشربينى مدير المدرسة، أن بناء الأسرة الواعية يعد الأساس في تحسين جودة الحياة وتعزيز صحة المجتمع، مشددةً على ضرورة نشر الوعي الصحي والسكاني بين الشباب باعتبارهم نواة المستقبل.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن تنمية الأسرة المصرية تبدأ من الوعي السليم وبناء الإنسان القادر على دعم مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

دمياط ندوة اعلام مركز دمياط الاعلامى

