الوعي الوطني وتصحيح المفاهيم.. ندوة بإعلام دمياط

نظّم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة تثقيفية بعنوان «الوعي الوطني وتصحيح المفاهيم»، بالتعاون مع مديرية أوقاف دمياط ، وذلك بقاعة دار المناسبات بالمسجد الكبير بكفر البطيخ، في إطار تنفيذ إستراتيجية قطاع الإعلام الداخلي 2025–2030، وتحت رعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، خلال كلمته أن الوعي بقيمة الوطن يمثل أسمى معاني الانتماء الحقيقي، مشيرًا إلى أن الفكر المستنير أصبح ضرورة حتمية في ظل التحديات الفكرية الراهنة، والتي تستلزم يقظة الوعي وصون الهوية الوطنية.



وأشاد بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة الأوقاف في ترسيخ الوعي الديني الصحيح ومواجهة الأفكار المتطرفة، مؤكدًا على أهمية تكامل الأدوار بين المنابر الدينية والإعلامية في نشر ثقافة التسامح وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة التي تنطلق من سمو الغاية وصدق الرسالة.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن مبادرة «صَحِّح مفاهيمك» تُعد من أبرز المبادرات الوطنية التي أطلقتها الوزارة لبناء الإنسان المصري الواعي والمستنير، القادر على مواجهة الفكر المتطرف والأفكار الهدامة التي تستهدف استقرار الوطن وهويته.



وأضاف أن تصحيح المفاهيم الخاطئة يمثل جوهر معركة الوعي الوطني، والتي تتطلب جهدًا متكاملًا وتعاونًا دائمًا بين جميع مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الوزارة تمضي بثبات في أداء رسالتها الفكرية والتنويرية لنشر الفكر الوسطي وترسيخ قيم الرحمة والتسامح والاعتدال والانتماء.

وشهدت الندوة حضور عدد من أئمة الأوقاف والشباب المشاركين، الذين أكدوا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز القيم الإيجابية وروح الانتماء الوطني، ونشر الوعي المجتمعي لمواجهة الأفكار السلبية والهدامة.



واختُتمت الندوة بالتأكيد على استمرار عقد مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تعزز بناء الإنسان المصري فكريا وسلوكيا .