مياه دمياط تنفذ 210 أنشطة توعوية لنشر ثقافة الترشيد بمدارس المحافظة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم عددًا من الأنشطة والبرامج التوعوية والإرشادية بالمؤسسات التعليمية خلال العام الدراسي الجاري، والتي تهدف لنشر ثقافة الوعي البيئي وترسيخ قيم ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية لدى الأجيال الجديدة.

وتناولت الأنشطة ، التي نفذتها ادارة التوعية بشركة مياة الشرب ، موضوعات ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التفاعلية والفعاليات الميدانية ، استهدفت ٩٠ مدرسة على مستوى مراكز المحافظة .

وتنوعت الأنشطة بين ندوات توعوية ولقاءات تثقيفية حول السلوكيات الصحيحة لترشيد استهلاك المياه، وورش سباكة خفيفة لتدريب الطلاب على الأساليب العملية لترشيد الاستهلاك داخل المنازل والمدارس، إلى جانب مسابقات وورش تلوين وألعاب تفاعلية تهدف إلى غرس قيم الحفاظ على البيئة بأسلوب مبسط وجاذب يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.

كما تم توزيع نشرات توعوية على الطلاب تتضمن إرشادات وإضاءات تثقيفية حول أهمية الحفاظ على المياه وصون الموارد البيئية، تأكيدًا على الدور المجتمعي والتنموي الذي تضطلع به شركة مياه الشرب والصرف الصحي في نشر الوعي البيئي وتعزيز المشاركة الفاعلة في حماية البيئة .

وأوضحت إدارة التوعية أنه تم حتى الآن تنفيذ ٢١٠ نشاط توعوي متنوع، شملت ٦٠ مدرسة من إجمالي المدارس المستهدفة، وذلك ضمن الخطة العامة لبرامج التوعية البيئية بالمحافظة.