الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تراجع جديد بأسعار الدواجن اليوم .. ومفاجأة في ثمن البيض

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

أسعار الدواجن تراجعت مُجددًا مُنخفضة تحت مستوى الـ 60 جنيهًا للكيلو .

وكانت أسعار الدواجن هبطت من مستوى الـ 80 جنيهًا أول الشهر الماضي، إلى 61 جنيهًا للكيلو الآن في المزارع.

ثم تراجعت اليوم الأحد بنحو 3 جنيهات إضافية لتسجل 58 جنيهًا للكيلو .

أسعار الدواجن بالأسواق 

ويُقدّم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وتراجعت أسعار الدواجن عند مستوى 58  جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 68 و70 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة العروض أو نقصه في الأسواق.

 

أسعار الدواجن اليوم


وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 58 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 68 و70 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 45 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 55 و60 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 80 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 88 و90 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

 

أسعار البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 155 و165 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 15 و20 جنيهاً.

الكتكوت "ساسو": 15 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 9 و11 جنيهاً.

كتكوت فيومي 12 جنيهاً  

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك: بين 70 و75 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 180و 200 جنيه.

سعر الكبد والقوانص: 105 جنيهات.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة: بين45  و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

