بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 169 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (26 ديسمبر 2025 : 1 يناير 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*السبت 27 ديسمبر2025:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن إنطلاق برامج الأسبوع التدريبي الحادي والعشرين من الخطة التدريبية 2025 / 2026 خلال الفترة من 28 / 12 وحتى 31 / 12 / 2025 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، مشيرًة إلي أن فعاليات الأسبوع التدريبي الـ 21، تتضمن 4 برامج وأنشطة تدريبية بمشاركة 350 متدربًا من مختلف المحافظات، وذلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية على رفع كفاءة القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للمحليات.

كما تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، سير العملية الانتخابية لإنتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة بالدوائر الـ ١٩ الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى في عدد (١٩) دائرة داخل (١٦٩٤) لجنة فرعية فى (٧) محافظات هى (الجيزة - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط - قنا - سوهاج - البحيرة) ، حيث يتنافس (٧٠) مرشح علي (٣٥) مقعد.

*الأحد 28 ديسمبر 2025:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اللواء دكتورة إسماعيل كمال محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع المحافظين لمتابعة التكليفات الرئاسية في مختلف الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين .

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن قيام لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر 2025 على أحياء الموسكي وشبرا بمحافظة القاهرة، ومدن وأحياء محافظه البحر الأحمر، لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية وموقف طلبات المواطنين وفحص عدد من الملفات المهمة علي رأسها التراخيص والتقنين ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية والتصالح ومشروعات الخطة الاستثمارية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادا في ذلك على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وكذلك على دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.

*الأثنين 29 ديسمبر 2025:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة إجتماعاً مع جميع السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة عدد من الملفات .

*الثلاثاء 30 ديسمبر2025:*

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا مفصلًا عن إنجازات وأنشطة الوزارة خلال عام 2025 وخطة العمل والمستهدفات للفترة المقبلة بداية من عام 2026، مؤكدًة علي تجلي التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والوزارات والهيئات المركزية، وكذلك التعاون والدعم المقدم من الوزارة للمحافظات ووحدات الإدارة المحلية وهو ما ساهم في تحقيق انجازات ملموسة على مستوى تحسين الخدمات المحلية والارتقاء بالبنية الأساسية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير منظومة المخلفات الصلبة ومستوي النظافة بالمحافظات كما أسهم في إحداث تحسن ملموس في مستويات معيشة المواطنين ومعدلات جودة الحياة .

وافتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقهما الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، سوق ومعرض مستلزمات الأسرة والسلع الغذائية المخفضة بموقف السبتية الجديد، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة الأسواق والمنافذ السلعية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً مشتركاً من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة علي المركز التكنولوجي بحي الدقي، وفحص عدد من الشكاوى المقدمة للوزارة من المواطنين بحي عابدين وحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة والمرور الميدانى صباحاً وليلاً على تلك الأحياء صباحاً ومساءً هذا الأسبوع لمراجعة تراخيص المحال العامة والكافيهات.

*الأربعاء 31 ديسمبر2025:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا من لجنة الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة حول نتائج المتابعة الميدانية لـ10 مركز تكنولوجية بمحافظة أسوان، وهي مراكز ومدن ( أسوان-إدفو- كوم أمبو -نصر النوبة- دراو- كلابشة- الرديسية- البصيلية- السباعية- أبو سمبل ) وذلك بهدف الوقوف على سير العمل والحل الفورى لشكاوى المواطنين والتأكد من الحالة الفنية للأجهزة والمعدات المستخدمة بالمراكز .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

*الخميس 1 يناير 2026:*

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن حاجتها لشغل عدد 35 وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة بالمستوى الوظيفي «الممتاز – العالى – المدير العام»، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وذلك طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2026.

وعقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، إجتماعاً مع الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمُتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخطة الاستثمارية في محافظة الإسكندرية.

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مراسم التوقيع علي برتوكول للتعاون بين الوزارة ممثلة في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وجامعة بنها ممثلة في كلية التجارة ويهدف إلى إعداد وبناء كوادر بشرية متميزة ومتخصصة في مجالات الإدارة العامة والتنمية المحلية بالإدارة المحلية، بدءًا من مرحلة البكالوريوس الأكاديمى ثم الدبلومة والماجستير والدكتوراه المهنية وذلك لأول مرة بوزارة التنمية المحلية ضمن مبادرة بناء الكوادر البشرية في المحليات بالتعاون مع الجامعات المصرية، وتمت مراسم التوقيع علي البروتوكول بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة .