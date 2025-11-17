وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لعدد من مدارس كفر الشيخ

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم زيارة مفاجئة لعدد من مدارس محافظة كفر الشيخ لمتابعة انتظام العملية التعليمية

ويحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال جولاته الميدانية بالمدارس ، على تفقد الفصول الدراسية ومتابعة تفاعل الطلاب مع المعلمين، واستمع لآرائهم

كما يحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التفتيش على مستوى تحصيل الطلاب، وتنفيذ التقييمات الأسبوعية بانتظام ، والاطمئنان على مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة، ويوجه دائما بضرورة انتظام تطبيق التقييمات الأسبوعية للطلاب والطالبات ومتابعتهم حرصا على متابعة تحصيلهم الدراسي وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

وعلى جانب آخر ، يذكر أنه قد أعلنت مديريات التربية والتعليم ضوابط عقد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل في المدارس .

حيث قالت مديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات شهر نوفمبر 2025 أنها تعقد وفقا للضوابط التالية :

- في امتحانات شهر نوفمبر 2025 توضع 3 نماذج مختلفة لكل مادة من خلال موجه أول المادة

- يختص كل موجه بتطبيق المواصفات الفنية لمادته وتحديد الوزن النسبي لوقت الامتحان سواء حصة كاملة أو حزء منها مع التعميم على معلميه المنفذين بالمدارس

- يلتزم المعلم بتسجيل الدرجات لكل تلميذ في سجل يعده المعلم ويتضمن توقيع موجه المادة ومدير المدرسة

- امتحانات شهر نوفمبر 2025 تستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي وحتى نهاية شهر نوفمبر ويقيس نواتج التعلم في الفترة المستهدفة في تلك الفترة الزمنية بواقع 5 درجات

- يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والرياضيات فقط

- المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الثلاثة الأولى ( اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية)

- سيمنع تصعيد غير المتمكنين من المهارات الأساسية للقراءة والكتابة بالصفين الأول والثاني الابتدائي

كما أصدرت مديريات التربية والتعليم ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر نوفمبر 2025 ، حيث تم التشديد على ما يلي :