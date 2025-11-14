قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المدير طرد الطلاب وسقطهم بسبب المصروفات.. ماذا حدث بمدرسة طنطا وكيف تحركت التعليم؟

مدير المدرسة
مدير المدرسة
ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد تداول فيديو ظهر خلاله مدير المدرسة الثانوية الزراعية بنين بطنطا ، يتعامل مع الطلاب غير المسددين للمصروفات علناً بشكل غير لائق في فناء المدرسة أمام الجميع … وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد القصة كاملة

تفاصيل الواقعة

بحسب ما ظهر في الفيديو ، أعلن مدير المدرسة الثانوية الزراعية بنين بطنطا  أسماء الطلاب غير المسددين للمصروفات ، وقرر منعهم من دخول المدرسة ورسوبهم في التقييمات القادمة ، كما وجه لهؤلاء الطلاب ألفاظا مهينة أمام زملائهم .

تعليقات غاضبة

من جانبهم تفاعل رواد موقع التواصل الإجتماعي مع الفيديو المتداول بتعليقات غاضبة ورافضة لما فعله مدير المدرسة ، حيث قال عصام عبد الرحمن : ويرجعوا يقولوا التعليم فاشل ليه ماهو مدرس ولا مدير مدرسة بيسب ويشتم للطلبة طب عايز الطالب يبقى شكله ايه ، وقال هيثم الجيار : مدير المدرسة ده لازم يترفد ولازم يتحاسب ، وقال جودة هنداوي : المفروض يتم ايقافه فورا لكى يكون عبره لامثاله ( بلاغ للسيد وزير التعليم ) ، وقال أحمد مصطفى : ده المفروض يتشطب من إدارة التربية والتعليم

استبعاد المدير .. أول تحرك رسمي بعد انتشار الفيديو

على الفور ، أصدر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم  توجيهاته العاجلة إلي الجوهري سراج مدير إدارة شرق طنطا التعليمية باستبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لإهانته الطلاب أثناء فعاليات اليوم الدراسي بدعوي عدم سدادهم المصروفات الدراسية والالتزام بالأنشطة الدراسية والتربوية

لجنة عاجلة لأخذ أقوال الطلاب


كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية مساعديه وعلي رأسهم جيهان صابر وكيل مديرية التربية والتعليم بأهمية تشكيل لجنة عاجلة لأخذ أقوال الطلاب والطالبات ومراجعة تفاصيل الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية .

مدير المدرسة المدرسة الثانوية الزراعية مدير المدرسة الثانوية الزراعية بنين بطنطا الطلاب

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
حورية فرغلي
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
فورد
