بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة بخريطة قيادات تعليم القاهرة

صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

شهدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، حركة تنقلات مفاجئة وموسعة لقيادات الإدارات التعليمية ، وجاءت تفاصيل الحركة كالتالي :

  • أمين سعدي السنوسي أحمد – وكيلا لإدارة مصر القديمة
  • غادة عبد المنعم إسماعيل زهران – وكيلا لإدارة الوايلي
  • محمود عبد الفتاح توفيق النمر – وكيلا لإدارة الشرابية
  • سيد حسن سلامة حسن – وكيلا لإدارة السيدة زينب
  • عماد عاصم محمد راضي – وكيلا لإدارة التبين
  • أحمد شحاتة عبد الرحمن عبد الله – وكيلا لإدارة عابدين
  • عزت عبد المرضي محمد التاج – وكيلا لإدارة عين شمس
  • إيمان عبد الرحمن عواد عزام – وكيلا لإدارة غرب مدينة نصر
  • إيهاب صلاح عبد العزيز عبد الفتاح – وكيلا لإدارة السلام
  • عبير عبد الحميد محمد محمد – وكيلا لإدارة روض الفرج
  • رضوان عبد المطلب رضوان – وكيلا لإدارة المرج
  • محمد إبراهيم إبراهيم محمد – وكيلا لإدارة القاهرة الجديدة
  • حسام أحمد عبد الكريم – وكيلا لإدارة شرق مدينة نصر
  • أسامة حلمي محمد – وكيلا لإدارة منشأة ناصر
  • منى محمد السيد محمد الخياط – وكيلا لإدارة الساحل
  • أماني شوقي قرقار شنودة – وكيلا لإدارة شبرا
  • هناء سعد عطية خُلة – وكيلا لإدارة الزيتون
  • ولاء إبراهيم عبد الحفيظ – وكيلا لإدارة باب الشعرية
  • شادية محمود حسن محمد – وكيلا لإدارة بدر
  • عزة إبراهيم محمود علي غنيم – وكيلا لإدارة وسط القاهرة
  • علي فاروق علي محمد – وكيلا لإدارة المطرية
  • محمد عبد الحميد رحوم عبد الحميد – وكيلا لإدارة حلوان
  • ريهام سمير أنور مرسي ذكري – وكيلا لإدارة المعصرة
  • سمر علي محمد الورداني – وكيلا لإدارة الشروق
  • عبد العزيز فهمي محمد مرسي – مديرا عاما لإدارة الزاوية الحمراء
  • محمد أسامة – مديرا عاما لإدارة عين شمس


كما تقرر تكليف الاتي اسماءهم لحين شغل الوظائف قانونيًا:

  • مرفت أحمد محمد مصطفى – مديرا عاما لإدارة القاهرة الجديدة
  • هند صبري عابدين زناتي – مديرا عاما لإدارة حدائق القبة
  • دعاء عبد المنعم محمود – مديرا عاما لإدارة السيدة زينب
  • أميرة نور أحمد أحمد – مديرا عاما لإدارة الخليفة
  • محمود عبد الرازق أحمد محمد – مديرا عاما لإدارة المعصرة
  • يحيى حسين محمد خليل – مديرا عاما لإدارة باب الشعرية
  • خالد حمدان عبد الغني إبراهيم – مديرا عاما لإدارة وسط القاهرة
  • عايدة أيوب عطية سيدهم – مديرا عاما لإدارة المطرية
  • محمد أحمد حسين محمد – مديرا عاما لإدارة الزيتون
  • أحمد محمد محمود عبد القادر – مديرا عاما لإدارة بدر
  • هناء أحمد عطية أحمد – مديرا عاما لإدارة شبرا
  • حمدان الصادق حمدان محمد – مديرا عاما لإدارة المعادي
  • محمود محمد أحمد الجندي – مديرا عاما لإدارة المقطم
  • نيرمين جرجس أسعد – مديرا عاما لإدارة غرب القاهرة
  • رشا حسن محمد غانم – مديرا عاما لإدارة مصر القديمة
مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الإدارات التعليمية التربية والتعليم

