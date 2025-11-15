بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة بخريطة قيادات تعليم القاهرة

شهدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، حركة تنقلات مفاجئة وموسعة لقيادات الإدارات التعليمية ، وجاءت تفاصيل الحركة كالتالي :
- أمين سعدي السنوسي أحمد – وكيلا لإدارة مصر القديمة
- غادة عبد المنعم إسماعيل زهران – وكيلا لإدارة الوايلي
- محمود عبد الفتاح توفيق النمر – وكيلا لإدارة الشرابية
- سيد حسن سلامة حسن – وكيلا لإدارة السيدة زينب
- عماد عاصم محمد راضي – وكيلا لإدارة التبين
- أحمد شحاتة عبد الرحمن عبد الله – وكيلا لإدارة عابدين
- عزت عبد المرضي محمد التاج – وكيلا لإدارة عين شمس
- إيمان عبد الرحمن عواد عزام – وكيلا لإدارة غرب مدينة نصر
- إيهاب صلاح عبد العزيز عبد الفتاح – وكيلا لإدارة السلام
- عبير عبد الحميد محمد محمد – وكيلا لإدارة روض الفرج
- رضوان عبد المطلب رضوان – وكيلا لإدارة المرج
- محمد إبراهيم إبراهيم محمد – وكيلا لإدارة القاهرة الجديدة
- حسام أحمد عبد الكريم – وكيلا لإدارة شرق مدينة نصر
- أسامة حلمي محمد – وكيلا لإدارة منشأة ناصر
- منى محمد السيد محمد الخياط – وكيلا لإدارة الساحل
- أماني شوقي قرقار شنودة – وكيلا لإدارة شبرا
- هناء سعد عطية خُلة – وكيلا لإدارة الزيتون
- ولاء إبراهيم عبد الحفيظ – وكيلا لإدارة باب الشعرية
- شادية محمود حسن محمد – وكيلا لإدارة بدر
- عزة إبراهيم محمود علي غنيم – وكيلا لإدارة وسط القاهرة
- علي فاروق علي محمد – وكيلا لإدارة المطرية
- محمد عبد الحميد رحوم عبد الحميد – وكيلا لإدارة حلوان
- ريهام سمير أنور مرسي ذكري – وكيلا لإدارة المعصرة
- سمر علي محمد الورداني – وكيلا لإدارة الشروق
- عبد العزيز فهمي محمد مرسي – مديرا عاما لإدارة الزاوية الحمراء
- محمد أسامة – مديرا عاما لإدارة عين شمس
كما تقرر تكليف الاتي اسماءهم لحين شغل الوظائف قانونيًا:
- مرفت أحمد محمد مصطفى – مديرا عاما لإدارة القاهرة الجديدة
- هند صبري عابدين زناتي – مديرا عاما لإدارة حدائق القبة
- دعاء عبد المنعم محمود – مديرا عاما لإدارة السيدة زينب
- أميرة نور أحمد أحمد – مديرا عاما لإدارة الخليفة
- محمود عبد الرازق أحمد محمد – مديرا عاما لإدارة المعصرة
- يحيى حسين محمد خليل – مديرا عاما لإدارة باب الشعرية
- خالد حمدان عبد الغني إبراهيم – مديرا عاما لإدارة وسط القاهرة
- عايدة أيوب عطية سيدهم – مديرا عاما لإدارة المطرية
- محمد أحمد حسين محمد – مديرا عاما لإدارة الزيتون
- أحمد محمد محمود عبد القادر – مديرا عاما لإدارة بدر
- هناء أحمد عطية أحمد – مديرا عاما لإدارة شبرا
- حمدان الصادق حمدان محمد – مديرا عاما لإدارة المعادي
- محمود محمد أحمد الجندي – مديرا عاما لإدارة المقطم
- نيرمين جرجس أسعد – مديرا عاما لإدارة غرب القاهرة
- رشا حسن محمد غانم – مديرا عاما لإدارة مصر القديمة