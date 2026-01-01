أنا والشخص الأهم في حياتي.. عبير صبري تحتفل بـ رأس السنة مع شقيقتها

احتفلت الفنانة عبير صبري برأس السنة الجديدة مع شقيقتها الإعلامية مروة صبري ونشرت صورة تجمعهما سويًا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "أنا والشخص الأهم في حياتي وسنه حلوه لكل الناس، ربنا يسعدك با حبيبتي ويبعد عنك العيون الحاقدة، وسنة حلوة لكل الناس الطيبة النقية".

أعمال عبير صبري

وكان أحدث أعمال عبير صبري، الفنية هو مشاركتها في بطولة مسلسل الحلانجي مع الفنان محمد رجب، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

تدور أحداث مسلسل "الحلانجي" حول شخصية "طه" محمد رجب، وهو رجل ذكي اجتماعيًا يتمتع بقدرة استثنائية على التلاعب بالمواقف والتعامل مع المشاعر، ويتمكن من استخدام الحيل والدهاء للخروج من الأزمات التي يواجهها، دون أن يكون شريرًا بالفطرة.

يشارك في بطولة المسلسل: محمد رجب، عبير صبري، أيتن عامر، دانا حلبي، عمرو رجب، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمود قابيل، مفيد عاشور، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.