لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

فجَرَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق ، مفاجأة مدوية بشأن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، حول استمراره في قيادة الفراعنة من عدمه.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:

حسام حسن يتعرض لحملة هجوم غير مبررة، ولا داعي لها، خاصةً أنه نجح في تحقيق جزء كبير من أهدافه مع المنتخب الوطني حتى الآن ، وعلى رأسها التأهل إلى كأس العالم 2026 ، كما أن الهزائم في المباريات الودية ليست معياراً للحكم على مستوى الجهاز الفني واللاعبين ، فمن الوارد أن يختلف الأداء في البطولات المجمعة.

وتابع: الحملة التي يتعرض لها حسام وابراهيم حسن للرحيل عن المنتخب الوطني لم تقتصر فقط على السوشيال ميديا وبعض المسؤولين ، بل إن ما علمته أن هناك العديد من لاعبي الفراعنة يريدون الإطاحة بحسام حسن خلال الفترة المقبلة.