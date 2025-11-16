شوبير منتقدا مطالبات البعض برحيل حسام حسن عن المنتخب: عيب وغير مقبول

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لبعض الاشخاص المطالبين برحيل حسام حسن عن المنتخب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شوبير عن مطالبات البعض برحيل حسام حسن عن المنتخب :'' عيب الكلام ده وغير مقبول هذا الكلام والهجوم عليه أصبح مبالغ فيه، المدرب قادنا إلى كأس العالم وبالتالي من حقه استكمال مشواره ولا بد على الجميع دعمه ودعم اللاعبين لأن المنتخب في حاجة إلى الاستقرار والتركيز قبل المواجهات القادمة''.



وحرص المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب فور وصوله إلى القاهرة قادمًا من الإمارات، وذلك للاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين في إطار دعم بعثة المنتخب قبل انطلاق البطولة.

كلمه أبو ريدة

وأثنى أبوريدة خلال اللقاء على الأداء الجيد والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون في مباراتهم أمام الجزائر، مؤكدًا أن جماهير الكرة المصرية تنتظر منهم الكثير في منافسات كأس العرب، ومشددًا على ثقته في قدرتهم على تقديم مستوى يليق باسم مصر.