قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرموش يشارك مع منتخب مصر في مباراة كاب فيردي غدا.. تفاصيل

مرموش
مرموش
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن مشاركة عمر مرموش مع منتخب مصر في مباراة كاب فيردي غدا في ختام بطولة العين الودية استعدادا لأمم أفريقيا.

مرموش يشارك مع منتخب مصر في مباراة كاب فيردي 

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عمر مرموش يشارك مع منتخب مصر في مباراة كاب فيردي غدا في ختام بطولة العين الودية استعدادا لأمم أفريقيا".

غياب فريق كامل عن لقاء منتخب مصر وكاب فيردي

تقام غدًا الإثنين مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ونظيره كاب فيردي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.


وتلقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين نظيفين في نصف نهائي دورة الإمارات الودية الدولية.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ونظيره منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة الإمارات الودية الدولية.

ويسعى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن لاستغلال اللقاء لإشراك عناصر جديدة وتجربة مزيد من اللاعبين في ظل الغيابات الحالية.

ويعاني منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن العديد من الغيابات التي تعصف بالفراعنة الكبار أمام نظيره منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة الإمارات الودية الدولية.

أبرز الغيابات عن لقاء منتخب مصر وكاب فيردي علي النحو التالي:

يغيب عن مباراة منتخب مصر الوطني وكاب فيردي 11 لاعبًا عن القائمة لأسباب مختلفة، بين الإصابات والإجهاد وعدم الجاهزية.

وتشكل هذه الغيابات تحديًا كبيرًا للجهاز الفني، الذي يسعى لإنهاء مشاركته في البطولة بنتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة.

ويفتقد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن جهود نجمه الأول محمد صلاح، الذي قرر الجهاز الفني إراحته تجنبًا للإجهاد، خاصة بعد ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.


كما يغيب أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد عبد المنعم بسبب إصابات مختلفة تمنعهم من المشاركة.

وتضم قائمة الغائبين أيضًا كلًا من: أحمد عيد وإبراهيم عادل وإمام عاشور ومصطفى فتحي ومهند لاشين وعمرو الجزار.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب في المجموعة التي ضمت منتخبات جنوب افريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

عمر مرموش الاهلي الزمالك نجوم الرياضه منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد الامتحان لوظيفة معلم رياضيات بالأزهر

وزير الصناعة والنقل

الصناعة تعلن عن مستجدات تطبيق دعم المستثمرين الصناعيين بالوزارة

الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية فئة ج

بالصور

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز أعراض المرض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد