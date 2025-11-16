مدرب منتخب مصر للكوميتيه: مستعدون لبطولة العالم للكاراتيه 2025.. ونطالب الجماهير بالمؤازرة

دعا هاني قشطة مدرب منتخب مصر للكوميتية، الجماهير المصرية إلى حضور المنازلات وتشجيع اللاعبين خلال منافسات بطولة العالم للكاراتيه 2025 التي تستضيفها مصر لأول مرة منذ 40 عامًا، والمقرر إقامتها على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر الجاري.

وأكد هاني قشطة:"نقوم بالاستعداد لمنافسات بطولة العالم التي ستقام في استاد القاهرة لأول مرة بعد غياب دام 40 عاما، والجميع على أتم الاستعداد والجاهزية حيث إن الجميع على قدر كبير من المسؤولية".

وأضاف قشطة: نستعد للبطولة منذ فترة طويلة، حيث نشارك في المعسكرات المغلقة منذ أكثر من عام، بالإضافة إلى المشاركة في جميع البطولات الدولية.

وواصل: "هدفنا تحقيق إنجاز جديد لمصر كما فعلنا في بطولة العالم بدبي 2021 عندما حققنا المركز الأول في الكوميتيه، وكذلك في إسبانيا 2024 عندما حصلنا على المركز الأول في كأس العالم للرجال".

واختتم هاني قشطة تصريحاته بدعوة الجمهور ولاعبي الكاراتيه والمنتسبين للاتحاد إلى مؤازرة المنتخب في هذه النسخة التاريخية من البطولة، قائلاً: "منتظرين كل لاعبي الكاراتيه المصري والمنتسب له والجمهور لتشجيع أبطالنا، ونحن على أتم الاستعداد للبطولة التي تقام تحت رعاية الاتحاد المصري للكاراتيه".

وتقام البطولة خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، وسط ترقب عالمي لنسخة استثنائية تجسد مكانة مصر وقدرتها المستمرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية بأعلى معايير الجودة والاحترافية.

ويعد تنظيم هذه النسخة حدثا تاريخيا، إذ تعود البطولة إلى القارة الأفريقية بعد غياب أربعة عقود، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، الذي نجح في حسم الملف الدولي لصالح مصر بعد منافسة قوية مع عدة دول متقدمة في اللعبة.