النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
رياضة

مدرب منتخب مصر للكوميتيه: مستعدون لبطولة العالم للكاراتيه 2025.. ونطالب الجماهير بالمؤازرة

هاني قشطة
هاني قشطة
محمد سمير

دعا هاني قشطة مدرب منتخب مصر للكوميتية، الجماهير المصرية إلى حضور المنازلات وتشجيع اللاعبين خلال منافسات بطولة العالم للكاراتيه 2025 التي تستضيفها مصر لأول مرة منذ 40 عامًا، والمقرر إقامتها على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر الجاري.

وأكد هاني قشطة:"نقوم بالاستعداد لمنافسات بطولة العالم التي ستقام في استاد القاهرة لأول مرة بعد غياب دام 40 عاما، والجميع على أتم الاستعداد والجاهزية حيث إن الجميع على قدر كبير من المسؤولية".

وأضاف قشطة: نستعد للبطولة منذ فترة طويلة، حيث نشارك في المعسكرات المغلقة منذ أكثر من عام، بالإضافة إلى المشاركة في جميع البطولات الدولية.

وواصل: "هدفنا تحقيق إنجاز جديد لمصر كما فعلنا في بطولة العالم بدبي 2021 عندما حققنا المركز الأول في الكوميتيه، وكذلك في إسبانيا 2024 عندما حصلنا على المركز الأول في كأس العالم للرجال".

واختتم هاني قشطة تصريحاته بدعوة الجمهور ولاعبي الكاراتيه والمنتسبين للاتحاد إلى مؤازرة المنتخب في هذه النسخة التاريخية من البطولة، قائلاً: "منتظرين كل لاعبي الكاراتيه المصري والمنتسب له والجمهور لتشجيع أبطالنا، ونحن على أتم الاستعداد للبطولة التي تقام تحت رعاية الاتحاد المصري للكاراتيه".

وتقام البطولة خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، وسط ترقب عالمي لنسخة استثنائية تجسد مكانة مصر وقدرتها المستمرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية بأعلى معايير الجودة والاحترافية.

ويعد تنظيم هذه النسخة حدثا تاريخيا، إذ تعود البطولة إلى القارة الأفريقية بعد غياب أربعة عقود، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، الذي نجح في حسم الملف الدولي لصالح مصر بعد منافسة قوية مع عدة دول متقدمة في اللعبة.

هاني قشطة مدرب منتخب مصر للكوميتية بطولة العالم للكاراتيه الصالة المغطاة باستاد القاهرة

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
ليلى علوى
