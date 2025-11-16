قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اتحاد السلة يعلن موعد مباراة الاتحاد والأهلي في نهائي دوري المرتبط

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة للموسم 2025.

وكشف الاتحاد أن الدور النهائي سيقام يوم السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري على صالة الشباب والرياضة 6 أكتوبر "زويل"، حيث تقام مباراة المرتبط في الساعة الرابعة مساءً، فيما تقام مباراة الرجال في الساعة السادسة والنصف مساءً.

وتقام المباراة الثانية يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر الجاري، حيث تقام مباراة المرتبط في الساعة الخامسة، فيما تقام مباراة الرجال في الساعة السابعة والنصف مساءً.

أما لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع، يلتقي سبورتنج وسموحة يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر على نفس الصالة، حيث تقام مباراة المرتبط في الساعة الرابعة مساءً، والرجال في الساعة السادسة والنصف مساءً.

وتقام المباراة الثانية يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري، لتقام مباراة المرتبط في الساعة الرابعة مساءً، والرجال في الساعة السادسة والنصف مساءً.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي دوري المرتبط بعدما تخطى سبورتنج في الدور نصف النهائي.

فيما تأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي البطولة، عقب فوزه على جاره سموحة بنتيجة 3-1 في مجموع لقاءات الدور نصف النهائي على مستوى الرجال والمرتبط.

يذكر أن منافسات الدور نصف النهائي لدوري المرتبط أقيمت على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

الأهلي والاتحاد السكندري موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الأهلي الاتحاد السكندري الاتحاد المصري لكرة السلة دوري المرتبط لكرة السلة

