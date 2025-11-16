قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عصام الحضري يكشف عن حقيقه خلافه مع حسام حسن.. ماذا قال؟

باسنتي ناجي

كشف اللاعب عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر المشارك في كأس العرب عن حقيقه الخلاف مع العميد حسام حسن.

حقيقه خلاف الحضري مع حسام حسن 

وقال عصام الحضري في تصريحات إذاعيه :"لا يوجد أي خلاف بيننا وبين المنتخب الأول بقيادة حسام حسن".

وحرص المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب فور وصوله إلى القاهرة قادمًا من الإمارات، وذلك للاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين في إطار دعم بعثة المنتخب قبل انطلاق البطولة.

كلمه أبو ريدة

وأثنى أبوريدة خلال اللقاء على الأداء الجيد والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون في مباراتهم أمام الجزائر، مؤكدًا أن جماهير الكرة المصرية تنتظر منهم الكثير في منافسات كأس العرب، ومشددًا على ثقته في قدرتهم على تقديم مستوى يليق باسم مصر.

كلمه حلمي طولان

وتحدث الكابتن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب، والكابتن أحمد حسن مدير المنتخب، حيث أكدا عزمهما على تحقيق أفضل النتائج خلال البطولة وتهيئة الأجواء المثالية للاعبين.

من جانبه، ألقى محمد النني قائد المنتخب كلمة نيابة عن زملائه، أكد خلالها حرص اللاعبين على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتائج مشرفة ترضي جماهير الكرة المصرية، موجهًا الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعم والمساندة المستمرة للمنتخب.

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

أرشيفية

إسرائيل تتحرك لتعديل مشروع قرار القوة الدولية في غزة قبل طرحه على مجلس الأمن

امتحانات

التعليم: عقدنا امتحانات الثانوية الفلسطينية بمدارسنا لأكثر من 1700 طالب

القوات المسلحة الأردنية تحبط تهريب مخدرات قادمة من سوريا

القوات المسلحة الأردنية تحبط تهريب شحنة مخدرات قادمة من سوريا

بالصور

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز أعراض المرض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

