استعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس العرب.. صور

شاركت الصفحة الرسمية لـ اتحاد الكرة المصرية استعدادات منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

استعدادات منتخب مصر المشارك في كأس العرب

وكتب الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"منتخبنا المشارك في كأس العرب يواصل تحضيراته لودية الجزائر الثانية ".

وكان قد حرص المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب فور وصوله إلى القاهرة قادمًا من الإمارات، وذلك للاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين في إطار دعم بعثة المنتخب قبل انطلاق البطولة.

كلمه أبو ريدة

وأثنى أبوريدة خلال اللقاء على الأداء الجيد والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون في مباراتهم أمام الجزائر، مؤكدًا أن جماهير الكرة المصرية تنتظر منهم الكثير في منافسات كأس العرب، ومشددًا على ثقته في قدرتهم على تقديم مستوى يليق باسم مصر.

كلمه حلمي طولان

كما تحدث الكابتن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب، والكابتن أحمد حسن مدير المنتخب، حيث أكدا عزمهما على تحقيق أفضل النتائج خلال البطولة وتهيئة الأجواء المثالية للاعبين.

من جانبه، ألقى محمد النني قائد المنتخب كلمة نيابة عن زملائه، أكد خلالها حرص اللاعبين على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتائج مشرفة ترضي جماهير الكرة المصرية، موجهًا الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعم والمساندة المستمرة للمنتخب.