قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منها C4 وأوربان كروزر.. 5 سيارات شبابية 2026 في السوق المصري | صور
مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة في مارس
خالد النبوي في حوار خاص "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".. بالقاهرة السينمائي
أسامة حسن لـ حسام حسن: أنت نجم في اللعب بس
جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية
ضربوهم علشان صوتهم عالى.. القبض على عاطلين تعديا على فتاتين في الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة جابرييل تربك حسابات أرسنال قبل ديربي لندن أمام توتنهام

جابرييل ماجالهايس
جابرييل ماجالهايس
إسراء أشرف

تلقى الجهاز الفني لفريق آرسنال، بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، ضربة مقلقة بعد إصابة المدافع جابرييل ماجاليس وخروجه مبكرًا من مباراة منتخب البرازيل الودية أمام السنغال، وسط مخاوف من غيابه عن الفريق في الفترة المقبلة، خاصة قبل مواجهة الديربي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واضطر مدافع آرسنال، جابرييل، لمغادرة مباراة منتخب بلاده البرازيل مع السنغال، التي أُقيمت اليوم السبت على ملعب الإمارات في لندن، وانتهت بفوز السيليساو وديًا (2-0)، وذلك بسبب إصابة في الفخذ.

وغادر اللاعب الملعب قبل نهاية الشوط الأول، وهو يعاني من آلام واضحة، ما أثار قلق الجهاز الفني لآرسنال، مع اقتراب استئناف منافسات البريميرليج، خاصةً أن جابرييل يُعد عنصرًا أساسيًا في منظومة دفاع المدير الفني، ميكيل أرتيتا.

وستمثل هذه الإصابة ضربة قوية لآرسنال  إذا أدت إلى غياب اللاعب حيث يستعد الجانرز حاليا لمباراة الديربي اللندني مع توتنهام، المقررة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جابرييل مدافع آرسنال أرسنال إصابة جابرييل توتنهام الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

ترشيحاتنا

الحملة

تحصين 62.74٪ من إجمالي الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية بالإسماعيلية

وكيل صحة المنوفية

تكريم وحدة طب الأسرة بدراجيل بعد حصولها على المركز الأول في اعتماد “جهار”

هرم ميدوم ببني سويف

بني سويف تستقبل فوجين سياحيين في زيارة للمعالم الأثرية

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد