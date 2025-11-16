إصابة جابرييل تربك حسابات أرسنال قبل ديربي لندن أمام توتنهام

تلقى الجهاز الفني لفريق آرسنال، بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، ضربة مقلقة بعد إصابة المدافع جابرييل ماجاليس وخروجه مبكرًا من مباراة منتخب البرازيل الودية أمام السنغال، وسط مخاوف من غيابه عن الفريق في الفترة المقبلة، خاصة قبل مواجهة الديربي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واضطر مدافع آرسنال، جابرييل، لمغادرة مباراة منتخب بلاده البرازيل مع السنغال، التي أُقيمت اليوم السبت على ملعب الإمارات في لندن، وانتهت بفوز السيليساو وديًا (2-0)، وذلك بسبب إصابة في الفخذ.

وغادر اللاعب الملعب قبل نهاية الشوط الأول، وهو يعاني من آلام واضحة، ما أثار قلق الجهاز الفني لآرسنال، مع اقتراب استئناف منافسات البريميرليج، خاصةً أن جابرييل يُعد عنصرًا أساسيًا في منظومة دفاع المدير الفني، ميكيل أرتيتا.

وستمثل هذه الإصابة ضربة قوية لآرسنال إذا أدت إلى غياب اللاعب حيث يستعد الجانرز حاليا لمباراة الديربي اللندني مع توتنهام، المقررة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.