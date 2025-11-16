الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف نظيره فريق زيسكو الزامبي في إطار منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف ونظيره فريق زيسكو الزامبي في إطار منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وتذاع مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف نظيره فريق زيسكو الزامبي في إطار منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر قناة بي ان سبورت.

وتنقل قناة أون تايم سبورت الأرضية مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف نظيره فريق زيسكو الزامبي في إطار منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يبدأ تحضيراته لمواجهة زيسكو بـ الكونفدرالية

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التحضير لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما خاض مرانه الجماعي، مساء أمس السبت على ستاد الكلية الحربية.

وحرص الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف على رفع الحمل البدني للاعبين لتجهيزهم بعد العودة من الراحة السلبية.

وخصص الجهاز الفني فقرة خططية خلال المران، تم خلالها تنفيذ بعض الجوانب الفنية قبل خوض تقسيمة مصغرة في نهاية المران.

ويغيب عن التدريبات كل من محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا للتواجد في صفوف المنتخب الأول، ومحمد عواد ومحمود حمدي "الونش" للتواجد في منتخب مصر المشارك في كأس العرب.

كما يغيب الفلسطيني عدي الدباغ للانتظام في معسكر منتخب بلاده والأنجولي شيكو بانزا المتواجد في معسكر منتخب أنجولا، والتونسي سيف الجزيري المنضم لمعسكر نسور قرطاج، والمغربي محمود بنتايج المتواجد في معسكر منتخب المغرب لكأس العرب.