قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 من كأس مصر
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس
من يواجه الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر؟
3 عقبات.. القيد يهدد صفقة سوبر بـ الزمالك في الميركاتو الشتوي
مقـ.ـتولا أم مقهورا.. كواليس مصرع مهندس مسن صفعه شاب أمام ابنته بالهرم
مصر في الصدارة.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن
عاوز أهدي بينكم.. رامي صبري يوجه رسالة لـ رنا سماحة وطليقها
ترامب يخفض جمارك لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز لضبط الأسعار
قيد الدراسة.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي ونجم سوبر
تأجيل إستئناف قضية الطفل ياسين إلى جلسة الثلاثاء 18 نوفمبر
أطلقنا مرتين.. بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها من تامر حسني
الأمطار تغرق خيام غزة.. المنخفض الجوي يعمق مأساة السكان النازحين | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة منتخب مصر.. جدول مواعيد مباريات كأس العرب كاملا والقنوات الناقلة

جياني انفانتينو
جياني انفانتينو
يسري غازي

تقام منافسات بطولة كأس العرب في قطر بمشاركة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان خلال شهر ديسمبر القادم تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد إقامتها بالشكل الجديد في نسخة 2021.

وتذاع منافسات بطولة كاس العرب عبر قناة bein Sports المفتوحة مجانا لجميع مباريات بطولة كأس العرب بمشاركة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان .

وسوف تقام بطولة كأس العرب 2025 بقطر بدءا من يوم 1 ديسمبر 2025 وحتى 18 ديسمبر 2025 بمشاركة منتخب مصر الثاني الذي يقوده فنيا حلمي طولان.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة استضافة 6 ملاعب قطرية لها، على أن يكون الافتتاح في ملعب البيت يوم 1 ديسمبر 2025 والنهائي على ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر 2025 بمشاركة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان .

ويشارك منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان ضمن منافسات المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الإمارات والأردن والكويت أو موريتانيا.


وجاءت مواعيد مباريات كأس العرب بمشاركة منتخب مصر الثاني كاملة على النحو التالي:

جدول مباريات دور المجموعات - الجولة الأولى


(تونس - (سوريا / جنوب السودان الإثنين 1 ديسمبر 202515:00 مصر، 16:00 السعودية على ملعب استاد أحمد بن علي

قطر - (فلسطين / ليبيا) الإثنين 1 ديسمبر 202518:30 مصر، 19:30 السعودية على ملعب استاد البيت

المغرب - (جزر القمر / اليمن) الثلاثاء 2 ديسمبر 202514:00 مصر، 15:00 السعودية على ملعب استاد خليفة الدولي

مصر - (موريتانيا / الكويت) الثلاثاء 2 ديسمبر 202516:30 مصر، 17:30 السعودية على ملعب استاد لوسيل

السعودية - (عمان / الصومال) الثلاثاء 2 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد المدينة التعليمية

الجزائر - (السودان / لبنان) الأربعاء 3 ديسمبر 202514:00 مصر، 15:00 السعودية على ملعب استاد أحمد بن علي

العراق - (البحرين / جيبوتي) الأربعاء 3 ديسمبر 202516:30 مصر، 17:30 السعودية على ملعب استاد 974

الأردن - الإمارات الأربعاء 3 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد البيت

جدول مباريات دور المجموعات - الجولة الثانية

(فلسطين / ليبيا) - تونس الخميس 4 ديسمبر 202516:30 مصر، 17:30 السعودية على ملعب استاد لوسيل

قطر - (سوريا / جنوب السودان) الخميس 4 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد خليفة الدولي

المغرب - (عمان / الصومال) الجمعة 5 ديسمبر 202516:30 مصر، 17:30 السعودية على ملعب استاد المدينة التعليمية

السعودية - (جزر القمر / اليمن) الجمعة 5 ديسمبر 202520:30 مصر، 21:30 السعودية على ملعب استاد البيت

الأردن - (موريتانيا / الكويت) السبت 6 ديسمبر 202513:00 مصر، 14:00 السعودية على ملعب استاد أحمد بن علي

الجزائر - (البحرين / جيبوتي) السبت 6 ديسمبر 202515:30 مصر، 16:30 السعودية على ملعب استاد خليفة الدولي

العراق - (السودان / لبنان) السبت 6 ديسمبر 202518:00 مصر، 19:00 السعودية على ملعب استاد 974

الإمارات - مصر السبت 6 ديسمبر 202520:30 مصر، 21:30 السعودية على ملعب استاد لوسيل

جدول مباريات دور المجموعات - الجولة الثالثة

قطر - تونس الأحد 7 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد البيت

(فلسطين / ليبيا) - (سوريا / جنوب السودان) الأحد 7 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد المدينة التعليمية

المغرب - السعودية الإثنين 8 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد لوسيل

(عمان / الصومال) - (جزر القمر / اليمن) الإثنين 8 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد 974

مصر - الأردن الثلاثاء 9 ديسمبر 202516:30 مصر، 17:30 السعودية على ملعب استاد البيت

الإمارات - (موريتانيا / الكويت) الثلاثاء 9 ديسمبر 202516:30 مصر، 17:30 السعودية على ملعب استاد 974

الجزائر - العراق الثلاثاء 9 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد خليفة الدولي

(البحرين / جيبوتي) - (السودان / لبنان) الثلاثاء 9 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد المدينة التعليمية

جدول مباريات كأس العرب 2025 - الملحق
14 فريقًا هي الأقل تصنيفًا في تصنيف "فيفا" لشهر أبريل 2025 سيخوضون الملحق يومي 25 و26 نوفمبر في مباراة واحدة، تأتي المباريات كالتالي:-

الكويت - موريتانيا الثلاثاء 25 نوفمبر 202515:00 مصر، 16:00 السعودية على ملعب استاد جاسم بن حمد

سوريا - جنوب السودان الثلاثاء 25 نوفمبر 202518:00 مصر، 19:00 السعودية على ملعب استاد حمد الكبير

فلسطين - ليبيا الثلاثاء 25 نوفمبر 202518:00 مصر، 19:00 السعودية على ملعب استاد ثاني بن جاسم

عمان - الصومال الأربعاء 26 نوفمبر 202515:00 مصر، 16:00 السعودية على ملعب استاد عبد الله بن خليفة

البحرين - جيبوتي الأربعاء 26 نوفمبر 202515:00 مصر، 16:00 السعودية على ملعب استاد جاسم بن حمد

اليمن - جزر القمر الأربعاء 26 نوفمبر 202518:00 مصر، 19:00 السعودية على ملعب استاد حمد الكبير

لبنان - السودان الأربعاء 26 نوفمبر 202518:00 مصر، 19:00 السعودية على ملعب استاد ثاني بن جاسم

منتخب مصر للمحليين حلمي طولان كأس العرب منتخب الجزائر منتخب فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

اسامه نبيه

أسامة نبيه يكشف عن نبوءة لـ محمد صبري تحققت بعد 5 أيام

ترشيحاتنا

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

عقوبة القتل الخطأ

تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات

بالصور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد