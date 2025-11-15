بمشاركة منتخب مصر.. جدول مواعيد مباريات كأس العرب كاملا والقنوات الناقلة

تقام منافسات بطولة كأس العرب في قطر بمشاركة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان خلال شهر ديسمبر القادم تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد إقامتها بالشكل الجديد في نسخة 2021.

وتذاع منافسات بطولة كاس العرب عبر قناة bein Sports المفتوحة مجانا لجميع مباريات بطولة كأس العرب بمشاركة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان .

وسوف تقام بطولة كأس العرب 2025 بقطر بدءا من يوم 1 ديسمبر 2025 وحتى 18 ديسمبر 2025 بمشاركة منتخب مصر الثاني الذي يقوده فنيا حلمي طولان.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة استضافة 6 ملاعب قطرية لها، على أن يكون الافتتاح في ملعب البيت يوم 1 ديسمبر 2025 والنهائي على ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر 2025 بمشاركة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان .

ويشارك منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان ضمن منافسات المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الإمارات والأردن والكويت أو موريتانيا.



وجاءت مواعيد مباريات كأس العرب بمشاركة منتخب مصر الثاني كاملة على النحو التالي:

جدول مباريات دور المجموعات - الجولة الأولى



(تونس - (سوريا / جنوب السودان الإثنين 1 ديسمبر 202515:00 مصر، 16:00 السعودية على ملعب استاد أحمد بن علي

قطر - (فلسطين / ليبيا) الإثنين 1 ديسمبر 202518:30 مصر، 19:30 السعودية على ملعب استاد البيت

المغرب - (جزر القمر / اليمن) الثلاثاء 2 ديسمبر 202514:00 مصر، 15:00 السعودية على ملعب استاد خليفة الدولي

مصر - (موريتانيا / الكويت) الثلاثاء 2 ديسمبر 202516:30 مصر، 17:30 السعودية على ملعب استاد لوسيل

السعودية - (عمان / الصومال) الثلاثاء 2 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد المدينة التعليمية

الجزائر - (السودان / لبنان) الأربعاء 3 ديسمبر 202514:00 مصر، 15:00 السعودية على ملعب استاد أحمد بن علي

العراق - (البحرين / جيبوتي) الأربعاء 3 ديسمبر 202516:30 مصر، 17:30 السعودية على ملعب استاد 974

الأردن - الإمارات الأربعاء 3 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد البيت

جدول مباريات دور المجموعات - الجولة الثانية

(فلسطين / ليبيا) - تونس الخميس 4 ديسمبر 202516:30 مصر، 17:30 السعودية على ملعب استاد لوسيل

قطر - (سوريا / جنوب السودان) الخميس 4 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد خليفة الدولي

المغرب - (عمان / الصومال) الجمعة 5 ديسمبر 202516:30 مصر، 17:30 السعودية على ملعب استاد المدينة التعليمية

السعودية - (جزر القمر / اليمن) الجمعة 5 ديسمبر 202520:30 مصر، 21:30 السعودية على ملعب استاد البيت

الأردن - (موريتانيا / الكويت) السبت 6 ديسمبر 202513:00 مصر، 14:00 السعودية على ملعب استاد أحمد بن علي

الجزائر - (البحرين / جيبوتي) السبت 6 ديسمبر 202515:30 مصر، 16:30 السعودية على ملعب استاد خليفة الدولي

العراق - (السودان / لبنان) السبت 6 ديسمبر 202518:00 مصر، 19:00 السعودية على ملعب استاد 974

الإمارات - مصر السبت 6 ديسمبر 202520:30 مصر، 21:30 السعودية على ملعب استاد لوسيل

جدول مباريات دور المجموعات - الجولة الثالثة

قطر - تونس الأحد 7 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد البيت

(فلسطين / ليبيا) - (سوريا / جنوب السودان) الأحد 7 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد المدينة التعليمية

المغرب - السعودية الإثنين 8 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد لوسيل

(عمان / الصومال) - (جزر القمر / اليمن) الإثنين 8 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد 974

مصر - الأردن الثلاثاء 9 ديسمبر 202516:30 مصر، 17:30 السعودية على ملعب استاد البيت

الإمارات - (موريتانيا / الكويت) الثلاثاء 9 ديسمبر 202516:30 مصر، 17:30 السعودية على ملعب استاد 974

الجزائر - العراق الثلاثاء 9 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد خليفة الدولي

(البحرين / جيبوتي) - (السودان / لبنان) الثلاثاء 9 ديسمبر 202519:00 مصر، 20:00 السعودية على ملعب استاد المدينة التعليمية

جدول مباريات كأس العرب 2025 - الملحق

14 فريقًا هي الأقل تصنيفًا في تصنيف "فيفا" لشهر أبريل 2025 سيخوضون الملحق يومي 25 و26 نوفمبر في مباراة واحدة، تأتي المباريات كالتالي:-

الكويت - موريتانيا الثلاثاء 25 نوفمبر 202515:00 مصر، 16:00 السعودية على ملعب استاد جاسم بن حمد

سوريا - جنوب السودان الثلاثاء 25 نوفمبر 202518:00 مصر، 19:00 السعودية على ملعب استاد حمد الكبير

فلسطين - ليبيا الثلاثاء 25 نوفمبر 202518:00 مصر، 19:00 السعودية على ملعب استاد ثاني بن جاسم

عمان - الصومال الأربعاء 26 نوفمبر 202515:00 مصر، 16:00 السعودية على ملعب استاد عبد الله بن خليفة

البحرين - جيبوتي الأربعاء 26 نوفمبر 202515:00 مصر، 16:00 السعودية على ملعب استاد جاسم بن حمد

اليمن - جزر القمر الأربعاء 26 نوفمبر 202518:00 مصر، 19:00 السعودية على ملعب استاد حمد الكبير

لبنان - السودان الأربعاء 26 نوفمبر 202518:00 مصر، 19:00 السعودية على ملعب استاد ثاني بن جاسم