قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخفت الجثة بالزراعات.. سيدة بالغربية تقتل صديقة ابنتها لسرقة ذهبها
للنصب على عملاء البنوك.. سقوط المتهمين بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم

إبراهيم دياز
إبراهيم دياز
عبدالله هشام

كشفت تقارير الصحف الإسبانية، عن استعداد ريال مدريد لتمديد عقد إبراهيم دياز لاعب الفريق لخمس مواسم إضافية.

وبحسب إذاعة "كادينا سير "الاسبانية ، فإن إبراهيم دياز سيمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2030 مع ادراج بنود جديدة تنص على مشاركته  لدقائق اكبر وزيادة دوره داخل الفريق.

دياز يسجل لـ منتخب المغرب

اكتسح منتخب المغرب نظيره زامبيا بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا على الأراضي المغربية.

وسجل أهداف منتخب المغرب كل من أيوب الكعبي، الذي أحرز هدفين، إلى جانب إبراهيم دياز، في الدقائق 9 و27 و50 على التوالي، ليؤكد “أسود الأطلس” تفوقهم ويحسموا اللقاء مبكرًا.

وبهذه النتيجة، ضمن منتخب المغرب التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى، ليحجز أصحاب الأرض بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية بثقة.

ترتيب المجموعة الأولى في أمم أفريقيا

أنهى منتخب المغرب مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من تحقيق فوزين وتعادل واحد، مسجلًا 6 أهداف، بينما استقبلت شباكه هدفًا وحيدًا.

وجاء منتخب مالي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، حصدها من التعادل في ثلاث مباريات، سجل خلالها هدفين واستقبل مثلهما.


وحل منتخب جزر القمر في المركز الثالث برصيد نقطتين، من تعادلين وخسارة واحدة، دون تسجيل أي أهداف، بينما استقبل هدفين.

ريال مدريد فريق ريال مدريد نادي ريال مدريد إبراهيم دياز منتخب المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

ترشيحاتنا

مبادرة تعليم قنا

أمان ورحمة.. تعليم قنا تطلق مبادرة لتعزيز ثقافة الحوار

جامعة مطروح خلال الاجتماع

لا شكاوى من الامتحانات.. رئيس جامعة مطروح يؤكد أهمية ترسيخ الانضباط المؤسسي

الحملات الرقابية على الأسواق

محافظ الإسكندرية يوجه بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمحال

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد