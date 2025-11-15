باليوم والساعة .. مواعيد مباريات منتخب مصر للمحليين في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام منافسات بطولة كأس العرب في قطر بمشاركة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان خلال شهر ديسمبر القادم تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد إقامتها بالشكل الجديد في نسخة 2021.

وتذاع منافسات بطولة كاس العرب عبر قناة bein Sports المفتوحة مجانا لجميع مباريات بطولة كأس العرب بمشاركة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان .

وسوف تقام بطولة كأس العرب 2025 بقطر بدءا من يوم 1 ديسمبر 2025 وحتى 18 ديسمبر 2025 بمشاركة منتخب مصر الثاني الذي يقوده فنيا حلمي طولان.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة استضافة 6 ملاعب قطرية لها، على أن يكون الافتتاح في ملعب البيت يوم 1 ديسمبر 2025 والنهائي على ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر 2025 بمشاركة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان .

ويشارك منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان ضمن منافسات المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الإمارات والأردن والكويت أو موريتانيا.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب على النحو التالي:

مصر - (موريتانيا / الكويت) في الجولة الأولي يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025على ملعب استاد لوسيل بقطر.

الإمارات - مصر فى إطار منافسات الجولة الثانية يوم السبت 6 ديسمبر 20:30 مصر على ملعب استاد لوسيل .

مصر - الأردن في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على ملعب استاد البيت

وتغلب منتخب مصر للمحليين بقيادة حلمي طولان على نظيره منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر للمحليين بقيادة حلمي طولان مباراته الودية الثانية بعد غد الإثنين أمام نظيره منتخب الجزائر استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر.