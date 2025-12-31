إصابة 109 عمّال في تصادم قطارين داخل نفق شمال الهند

أُصيب ما لا يقل عن 109 عمّال، اليوم، إثر حادث تصادم بين قطارين يسيران على خطين حديديين أحاديين (مونوريل) داخل موقع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بولاية أوتاراخاند شمال الهند.

تفاصيل الحادث

ووفق ما أفاد به مسؤول محلي لوكالة رويترز، وقع التصادم داخل نفق في بلدة بيبالكوتي، حيث يجري تنفيذ مشروع محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، ما أدى إلى حالة من الارتباك داخل موقع العمل.

طبيعة الإصابات

وأوضح المسؤول أن معظم الإصابات كانت طفيفة، في حين أصيب أربعة عمّال بكسور، وتم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، دون تسجيل وفيات حتى الآن.

موقع المشروع والشركة المنفذة

وأشار إلى أن موقع الحادث يتبع مشروع محطة كهرومائية تنفذه شركة تيهري ديفيلوبمنت كوربوريشن، وهي شركة مملوكة جزئيًا لشركة إن.تي.بي.سي، إحدى كبرى شركات الطاقة في الهند.

وتجري السلطات المحلية تحقيقات للوقوف على أسباب التصادم، والتأكد من مدى الالتزام بإجراءات السلامة داخل الأنفاق ومواقع الإنشاء، في ظل تزايد المشروعات الكبرى بقطاع الطاقة في المنطقة.