الاتصالات توقع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات صحية رقمية بالمناطق الحدودية والنائية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة أورنچ مصر، بهدف تعزيز استخدام تقنيات التشخيص عن بُعد، ودعم تقديم خدمات صحية رقمية متكاملة وعالية الجودة داخل القرى والمناطق الحدودية والنائية، وذلك من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والقوافل الطبية المتخصصة بجميع محافظات الجمهورية.

وقع مذكرة التفاهم المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية ومدير مشروع التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر بالوزارة، ومها ناجى نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسى بشركة أورنچ مصر. وذلك بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهشام مهران الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر للاتصالات، وسامر سعيد رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية والاحتياجات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتى توقيع مذكرة التفاهم فى إطار مشروع "التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر" التابع للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP). وتهدف المذكرة إلى تعزيز الوصول العادل والمستدام إلى خدمات صحية رقمية متقدمة فى المناطق النائية والأكثر احتياجًا، عبر توسيع وتطوير حلول التشخيص عن بُعد من خلال تدخلات صحية شاملة مؤتمتة رقميًا وقابلة للتوسع.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المذكرة تعزز من جهود الوزارة فى توظيف حلول وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لدعم منظومة الرعاية الصحية وتيسير حصول المواطنين على خدمات طبية عالية الجودة خاصة فى المناطق النائية والأكثر احتياجًا؛ مضيفا أنه تم نشر نحو 317 وحدة تشخيص عن بُعد منتشرة فى كافة المحافظات وتوفر المنظومة تحقيق ربط رقمى بين المستشفيات المركزية والجامعية والوحدات الصحية بالمناطق البعيدة والنائية لتوفير استشارات طبية للمواطنين فى هذه المناطق فى أكثر من 100 تخصص طبى؛ موضحا أن تقنيات التشخيص عن بُعد تمثل أحد أهم التطبيقات التى تسهم فى تحسين دقة وجودة الخدمات الطبية وتقليل أعباء الانتقال والتكلفة على المواطنين.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن هذه الشراكة مع شركة أورنچ مصر تأتى فى إطار نهج تشاركى يضم الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز التحول الرقمى فى قطاع الصحة، وتحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة بما يدعم مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لبناء مجتمع رقمى شامل ومستدام.

وأكد هشام مهران الرئيس التنفيذى لشركة أورنچ مصر، أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز منظومة التشخيص عن بُعد يأتى دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق التحول الرقمى وتحسين خدمات الرعاية الصحية، خاصة فى القرى والمناطق النائية. وأوضح أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة متكاملة للصحة الرقمية تربط الوحدات الصحية بالمستشفيات الجامعية والمركزية، مع دعم الكوادر الطبية بالتدريب والحلول الذكية، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطن. وأضاف أن التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا التزام أورنچ مصر بمواصلة دعم مسيرة التحول الرقمى وتوظيف التكنولوجيا لتحسين جودة الحياة وبناء منظومة صحية أكثر كفاءة.

وتشمل آلية التنفيذ نشر وحدات طبية متنقلة للتشخيص عن بُعد ضمن القوافل الطبية التابعة لمنظمات المجتمع المدنى، بما يُسهم فى الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية وتقديم الكشف الطبى والفحوصات الأولية والخدمات العلاجية والتوعوية، فضلًا عن زيادة الاستشارات وتبادل الخبرات الطبية وربط المنشآت الصحية المتخصصة باستخدام تقنيات التشخيص عن بُعد، بما يضمن سرعة تحويل الحالات الحرجة ودقة التشخيص، ودعم جهود الدولة فى تحقيق العدالة الصحية وتخفيف الأعباء عن المستشفيات.

وتمتد مذكرة التفاهم لمدة عامين، حيث تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف على تجهيز الوحدات الطبية الرقمية والمتابعة الفنية والتشغيلية وإجراءات التوعية وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى. فيما تلتزم شركة أورنچ مصر، من خلال برامج المسؤولية المجتمعية، بتوفير التمويل الكامل للمشروع بما يشمل تجهيز الوحدات وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية وفقًا لأعلى معايير الشفافية والحوكمة.

ويأتى تنفيذ المشروع فى إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير حلول صحية رقمية متكاملة تصل إلى جميع المواطنين دون تمييز، مع مراعاة أبعاد الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ حيث يسهم فى تقليل أعباء السفر والتكلفة وفترات الانتظار على المواطنين. كما يستفيد المشروع من النجاحات التى حققتها المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد المنفذة بالشراكة بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى والتى استفاد من خدماتها منذ إطلاق المنظومة نحو 300 ألف مواطن خلال 3 سنوات.

وتعكس هذه الشراكة مع شركة أورنچ مصر دورها المجتمعى الرائد وحرصها على دعم المبادرات التنموية المستدامة التى تسهم فى خدمة المجتمع المصرى والارتقاء بجودة حياة المواطنين. كما تُعد نموذجًا للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، وتسهم فى دعم مستهدفات استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، بما يعزز بناء منظومة صحية رقمية شاملة ومستدامة لخدمة المواطن المصرى.