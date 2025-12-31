البرتقال وجوز الهند.. 6 بدائل طبيعية لتبييض الأسنان دون الإضرار بالمينا

يرغب الكثيرون في الحصول على أسنان أكثر بياضًا وابتسامة جذابة، إلا أن القلق من الآثار السلبية لمنتجات التبييض الكيميائية يدفع عددًا متزايدًا من الأشخاص للبحث عن حلول طبيعية أكثر أمانًا. فالاستخدام المتكرر لبعض المواد القاسية قد يؤدي إلى تآكل طبقة مينا الأسنان، ما يسبب حساسية وأضرارًا طويلة المدى.

وفي هذا الإطار، يؤكد خبراء العناية بصحة الفم، وفقًا لما نشره موقع «هيلث دايركت» الصحي، أن هناك مجموعة من الطرق الطبيعية التي تساعد على تفتيح لون الأسنان تدريجيًا، مع الحفاظ على سلامة المينا، بشرط الالتزام بالاعتدال وعدم الإفراط.

المضمضة بزيت جوز الهند



تُعد المضمضة بالزيت من الوسائل التقليدية المعروفة بدورها في تحسين صحة الفم. ويساهم زيت جوز الهند في تقليل البكتيريا المسببة لتغير لون الأسنان ورائحة الفم غير المرغوب فيها. ويُنصح بالمضمضة بملعقة صغيرة من الزيت لمدة 10 إلى 15 دقيقة صباحًا، ثم شطف الفم جيدًا بالماء.

صودا الخبز بجرعات محدودة



تُعرف صودا الخبز بقدرتها على إزالة البقع السطحية من الأسنان، لكنها قد تؤثر سلبًا على المينا إذا استُخدمت بكثرة. لذلك يُفضل خلط كمية بسيطة منها مع الماء أو معجون الأسنان، واستخدامها مرة واحدة أسبوعيًا فقط.

قشر الموز أو البرتقال



يحتوي قشر الموز والبرتقال على معادن طبيعية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي قد تساعد في تحسين مظهر الأسنان. ويتم فرك الأسنان بالجزء الداخلي من القشر لبضع دقائق، ثم تنظيفها بالفرشاة كالمعتاد.

الفراولة المهروسة



تتميز الفراولة باحتوائها على حمض الماليك، الذي يساعد في تقليل التصبغات الخفيفة. ويمكن هرس ثمرة فراولة وخلطها بكمية صغيرة من صودا الخبز، ثم وضع الخليط على الأسنان لمدة دقيقة واحدة فقط، مع غسل الفم جيدًا بعدها.

شرب الماء بانتظام



يُعد الماء من أبسط الوسائل للحفاظ على نظافة الفم، إذ يساعد على التخلص من بقايا الطعام، ويقلل من ترسب البقع الناتجة عن القهوة والشاي والمشروبات الداكنة.

الابتعاد عن العادات المسببة للاصفرار



يظل تجنب التدخين، وتقليل تناول المشروبات الملونة، والحرص على تنظيف الأسنان بعد الأكل، من أهم الخطوات للحفاظ على بياض الأسنان وصحة المينا على المدى الطويل، دون الحاجة إلى تدخلات قاسية.