غارات ومداهمات وتجريف خلال الصباح.. الاحتلال يعترف بقتله 230 فلسطينيًا بالضفة 2025
مصدر أمني: تدابير أمنية مكثفة بمحيط دور العبادة والمناطق السياحية لتأمين احتفالات رأس السنة
تقطيع المركبة لاستخراج المصابين.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس في حلوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال تبدأ هدم 25 مبنى في مخيم نور شمس بطولكرم
أمطار تلطف ليلة الكريسماس.. تفاصيل حالة الطقس اليوم بالمحافظات
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

البرتقال وجوز الهند.. 6 بدائل طبيعية لتبييض الأسنان دون الإضرار بالمينا
ولاء خنيزي

يرغب الكثيرون في الحصول على أسنان أكثر بياضًا وابتسامة جذابة، إلا أن القلق من الآثار السلبية لمنتجات التبييض الكيميائية يدفع عددًا متزايدًا من الأشخاص للبحث عن حلول طبيعية أكثر أمانًا. فالاستخدام المتكرر لبعض المواد القاسية قد يؤدي إلى تآكل طبقة مينا الأسنان، ما يسبب حساسية وأضرارًا طويلة المدى.

وفي هذا الإطار، يؤكد خبراء العناية بصحة الفم، وفقًا لما نشره موقع «هيلث دايركت» الصحي، أن هناك مجموعة من الطرق الطبيعية التي تساعد على تفتيح لون الأسنان تدريجيًا، مع الحفاظ على سلامة المينا، بشرط الالتزام بالاعتدال وعدم الإفراط.

المضمضة بزيت جوز الهند


تُعد المضمضة بالزيت من الوسائل التقليدية المعروفة بدورها في تحسين صحة الفم. ويساهم زيت جوز الهند في تقليل البكتيريا المسببة لتغير لون الأسنان ورائحة الفم غير المرغوب فيها. ويُنصح بالمضمضة بملعقة صغيرة من الزيت لمدة 10 إلى 15 دقيقة صباحًا، ثم شطف الفم جيدًا بالماء.

صودا الخبز بجرعات محدودة


تُعرف صودا الخبز بقدرتها على إزالة البقع السطحية من الأسنان، لكنها قد تؤثر سلبًا على المينا إذا استُخدمت بكثرة. لذلك يُفضل خلط كمية بسيطة منها مع الماء أو معجون الأسنان، واستخدامها مرة واحدة أسبوعيًا فقط.

قشر الموز أو البرتقال


يحتوي قشر الموز والبرتقال على معادن طبيعية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي قد تساعد في تحسين مظهر الأسنان. ويتم فرك الأسنان بالجزء الداخلي من القشر لبضع دقائق، ثم تنظيفها بالفرشاة كالمعتاد.

الفراولة المهروسة


تتميز الفراولة باحتوائها على حمض الماليك، الذي يساعد في تقليل التصبغات الخفيفة. ويمكن هرس ثمرة فراولة وخلطها بكمية صغيرة من صودا الخبز، ثم وضع الخليط على الأسنان لمدة دقيقة واحدة فقط، مع غسل الفم جيدًا بعدها.

شرب الماء بانتظام


يُعد الماء من أبسط الوسائل للحفاظ على نظافة الفم، إذ يساعد على التخلص من بقايا الطعام، ويقلل من ترسب البقع الناتجة عن القهوة والشاي والمشروبات الداكنة.

الابتعاد عن العادات المسببة للاصفرار


يظل تجنب التدخين، وتقليل تناول المشروبات الملونة، والحرص على تنظيف الأسنان بعد الأكل، من أهم الخطوات للحفاظ على بياض الأسنان وصحة المينا على المدى الطويل، دون الحاجة إلى تدخلات قاسية.

