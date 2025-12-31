قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية ،  بتطورات ميدانية خطيرة في ولاية جنوب كردفان، في ظل تصاعد وتيرة الاشتباكات واتساع رقعة العمليات العسكرية بالمنطقة.

عشرات القتلى في قصف مدينة الدلنج

وأكد مراسل القناة، أن 44 شخصًا لقوا مصرعهم جراء قصف نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، ما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

موجات نزوح كبيرة بسبب اتساع المعارك

وأشار إلى أن مدينة الدلنج تشهد موجات نزوح واسعة، مع فرار أعداد كبيرة من الأهالي من منازلهم بحثًا عن مناطق أكثر أمانًا، في ظل استمرار الاشتباكات واتساع نطاق المعارك داخل المدينة ومحيطها.

إغلاق طريق كادوقلي – الدلنج

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن قوات الدعم السريع قامت بـ إغلاق الطريق الرابط بين كادوقلي والدلنج في ولاية جنوب كردفان، ما يزيد من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية ويعقد حركة التنقل والإمدادات في المنطقة.

مخاوف إنسانية متزايدة

وتسود مخاوف متزايدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في جنوب كردفان، مع استمرار العنف، وتعطل الطرق، وارتفاع أعداد الضحايا والنازحين، وسط دعوات محلية ودولية لاحتواء الموقف وحماية المدنيين.

قناة القاهرة الإخبارية ولاية جنوب كردفان تفاقم الأزمة الإنسانية

