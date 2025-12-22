مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان.

قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية، إن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، من المقرر أن يقدم اليوم إحاطة شاملة أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في السودان، مع التركيز على الوضع الإنساني المتدهور في عدد من المناطق.

استعراض حجم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع

وأضاف أن رئيس الوزراء سيستعرض خلال كلمته حجم الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، وما خلفته من موجات نزوح واسعة أثرت على ملايين المدنيين، في ظل تدهور الخدمات الأساسية وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية.