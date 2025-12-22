خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، اليوم الاثنين، خضوع نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق الأول، لجراحة عاجلة في الركبة.

وقال نادي سانتوس في بيان: “خضع نيمار دا سيلفا لعملية جراحية، صباح اليوم الإثنين 22 ديسمبر في مستشف ماتر دي نوفا ليما، تحت إشراف الطبيب رودريجو لاسمار وطاقمه الطبي”.

وأضاف: “العملية التي خضع لها نيمار هي جراحة بالمنظار لعلاج تمزق في الغضروف الهلالي الداخلي للركبة، وتمت بنجاح وتأكدت سلامة اللاعب وحالته الصحية عقب التدخل الجراحي".

ومن المقرر أن يغادر نيمار المستشفى اليوم، على أن يبدأ برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي تحت إشراف رافائيل مارتيني، قبل العودة للملاعب.